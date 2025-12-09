Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Более 75% инвалидов находятся вне рынка труда, заявил член СПЧ - 09.12.2025
Более 75% инвалидов находятся вне рынка труда, заявил член СПЧ
Более 75% инвалидов находятся вне рынка труда, заявил член СПЧ
МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Более 75% инвалидов находятся вне рынка труда, это миллионы граждан, которые могут трудиться, заявил член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Игорь Новиков. Во вторник Путин собрал президентский Совет по развитию гражданского общества и правам человека на ежегодное заседание. "Вот что обращает на себя внимание в контексте занятости инвалидов. Достижение технологического лидерства как одной из целей национального развития в условиях демографического спада, который мы наблюдаем в стране уже не первый год, требует от нас, нас как от общества, научиться эффективно использовать труд, в частности, людей с инвалидностью. Напомню, что сегодня более 75% инвалидов у нас вне рынка труда", - сказал Новиков. Он отметил, что речь идет не о тысячах, а о миллионах людей, которые могут быть частью процесса структурной трансформации экономики.
18:00 09.12.2025
 
Более 75% инвалидов находятся вне рынка труда, заявил член СПЧ

© РИА Новости . Константин ЧалабовЖенщина в инвалидной коляске
Женщина в инвалидной коляске
Женщина в инвалидной коляске. Архивное фото
© РИА Новости . Константин Чалабов
МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Более 75% инвалидов находятся вне рынка труда, это миллионы граждан, которые могут трудиться, заявил член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Игорь Новиков.
Во вторник Путин собрал президентский Совет по развитию гражданского общества и правам человека на ежегодное заседание.
"Вот что обращает на себя внимание в контексте занятости инвалидов. Достижение технологического лидерства как одной из целей национального развития в условиях демографического спада, который мы наблюдаем в стране уже не первый год, требует от нас, нас как от общества, научиться эффективно использовать труд, в частности, людей с инвалидностью. Напомню, что сегодня более 75% инвалидов у нас вне рынка труда", - сказал Новиков.
Он отметил, что речь идет не о тысячах, а о миллионах людей, которые могут быть частью процесса структурной трансформации экономики.
Заголовок открываемого материала