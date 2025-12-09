https://1prime.ru/20251209/ssha-865345433.html
СМИ: США сократят поддержку Украины
МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. США на встрече глав минфинов G7 заявили, что сократят поддержку Украины после выплаты последних траншей кредита "Группы семи", о котором договорились при предыдущей администрации Штатов, сообщает европейское издание газеты Politico со ссылкой на дипломата из Евросоюза.
"Во время встречи США заявили, что сократят поддержку Украины после выплаты последних траншей кредита от G7, о котором договорилась администрация (бывшего президента США Джо - ред.) Байдена в 2024 году", - сообщает издание.
Страны "Большой семерки" в 2024 году одобрили выдачу Украине кредита на сумму примерно в 50 миллиардов долларов за счет доходов от замороженных российских активов. Ранее РИА Новости подсчитало, что на 2 декабря государства выделили Украине по этой схеме уже 34,8 миллиарда долларов.
После начала спецоперации на Украине западные страны ввели санкции против Банка России, заморозив у себя его резервы, но точный объем иммобилизованных средств неизвестен. На начало 2022 года, как сообщал ЦБ РФ, около половины из 630,6 миллиарда долларов его активов приходилось на активы в ключевых резервных валютах. Основная часть замороженных активов России хранится на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. По словам главы Euroclear Валери Урбана, на середину ноября в депозитарии находилось около 209 миллиардов долларов активов, принадлежащих ЦБ России.
В качестве ответной меры Россия ввела собственные ограничения: запрет на вывод "недружественными" инвесторами активов, при этом доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в сентябре предложила выделить Украине новый кредит за счет замороженных российских активов. По ее словам, Украина вернет кредит, только если Россия выплатит "репарации". При этом консенсуса по этому кредиту в Евросоюзе нет. Как неоднократно заявляли российские власти, Россия примет аналогичные ответные меры.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
