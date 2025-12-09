Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Долго не продержатся": в Киеве заявили о катастрофе на Украине - 09.12.2025
"Долго не продержатся": в Киеве заявили о катастрофе на Украине
"Долго не продержатся": в Киеве заявили о катастрофе на Украине
Кристоф Ваннер, корреспондент телеканала Die Welt, находящийся в Киеве, выразил мнение, что продолжительное существование Украины без западной военной поддержки
2025-12-09T07:10+0300
2025-12-09T07:10+0300
МОСКВА, 9 декабря — ПРАЙМ. Кристоф Ваннер, корреспондент телеканала Die Welt, находящийся в Киеве, выразил мнение, что продолжительное существование Украины без западной военной поддержки крайне маловероятно. "У него (Президента США Дональда Трампа. — Прим. Ред.) есть все рычаги. Ему просто нужно прекратить поставки оружия украинцам, и тогда они долго не продержатся", — отметил он. Ваннер также подчеркнул, что, несмотря на сложившуюся критическую обстановку в стране, Киев не теряет стремления продолжать конфликт с Россией. Ранее Дональд Трамп многократно заявлял, что Соединенные Штаты больше не финансируют конфликт на Украине так, как раньше. Теперь, по его словам, НАТО и европейские страны закупают оружие у США по полной стоимости и передают его Украине.
07:10 09.12.2025
 
"Долго не продержатся": в Киеве заявили о катастрофе на Украине

Welt: Украина не сможет выстоять без поставок западного оружия

Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 9 декабря — ПРАЙМ. Кристоф Ваннер, корреспондент телеканала Die Welt, находящийся в Киеве, выразил мнение, что продолжительное существование Украины без западной военной поддержки крайне маловероятно.
"У него (Президента США Дональда Трампа. — Прим. Ред.) есть все рычаги. Ему просто нужно прекратить поставки оружия украинцам, и тогда они долго не продержатся", — отметил он.
Ваннер также подчеркнул, что, несмотря на сложившуюся критическую обстановку в стране, Киев не теряет стремления продолжать конфликт с Россией.
Ранее Дональд Трамп многократно заявлял, что Соединенные Штаты больше не финансируют конфликт на Украине так, как раньше. Теперь, по его словам, НАТО и европейские страны закупают оружие у США по полной стоимости и передают его Украине.
