СМИ раскрыли новый план Вашингтона по отношению к России - 09.12.2025, ПРАЙМ
СМИ раскрыли новый план Вашингтона по отношению к России
СМИ раскрыли новый план Вашингтона по отношению к России - 09.12.2025, ПРАЙМ
СМИ раскрыли новый план Вашингтона по отношению к России
Новая стратегия национальной безопасности США может привести к выходу из НАТО и сближению с Россией, сообщает Financial Times. | 09.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-09T12:42+0300
2025-12-09T12:42+0300
мировая экономика
сша
украина
нато
financial times
ес
вашингтон
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/04/861761936_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_bb9b468e486024879e80a49d7ad3c2ee.jpg
МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. Новая стратегия национальной безопасности США может привести к выходу из НАТО и сближению с Россией, сообщает Financial Times."Если эту логику последовательно реализовать, результатом может стать выход Соединенных Штатов из НАТО, разрыв с действующими европейскими правительствами и стратегическое сближение с Россией", — говорится в публикации.По мнению автора, новая американская доктрина является ультиматумом европейским странам, направленным на то, чтобы они поддерживали политику Белого дома.На прошлой неделе США обнародовали новую стратегию национальной безопасности, в которой указывается на разногласия с европейскими партнерами, имеющими нереалистичные ожидания по поводу ситуации в Украине. Согласно этому документу, ЕС рассчитывает на продолжение конфликта и нарушает основные принципы демократии для подавления инакомыслия, и Вашингтон намерен этому противостоять.Кроме того, США призвали европейские страны взять на себя большую роль в вопросах обороны.
сша
украина
вашингтон
Новости
мировая экономика, сша, украина, нато, financial times, ес, вашингтон, россия
Мировая экономика, США, УКРАИНА, НАТО, Financial Times, ЕС, ВАШИНГТОН, РОССИЯ
12:42 09.12.2025
 
СМИ раскрыли новый план Вашингтона по отношению к России

FT: США могут выйти из Североатлантического альянса и сблизиться с Россией

© РИА Новости . Владимир Астапкович
Вид на Капитолий в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 09.12.2025
Вид на Капитолий в Вашингтоне. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. Новая стратегия национальной безопасности США может привести к выходу из НАТО и сближению с Россией, сообщает Financial Times.
"Если эту логику последовательно реализовать, результатом может стать выход Соединенных Штатов из НАТО, разрыв с действующими европейскими правительствами и стратегическое сближение с Россией", — говорится в публикации.
По мнению автора, новая американская доктрина является ультиматумом европейским странам, направленным на то, чтобы они поддерживали политику Белого дома.
На прошлой неделе США обнародовали новую стратегию национальной безопасности, в которой указывается на разногласия с европейскими партнерами, имеющими нереалистичные ожидания по поводу ситуации в Украине. Согласно этому документу, ЕС рассчитывает на продолжение конфликта и нарушает основные принципы демократии для подавления инакомыслия, и Вашингтон намерен этому противостоять.
Кроме того, США призвали европейские страны взять на себя большую роль в вопросах обороны.
Мировая экономикаСШАУКРАИНАНАТОFinancial TimesЕСВАШИНГТОНРОССИЯ
 
 
