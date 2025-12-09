https://1prime.ru/20251209/ssha-865359344.html
СМИ раскрыли новый план Вашингтона по отношению к России
СМИ раскрыли новый план Вашингтона по отношению к России - 09.12.2025, ПРАЙМ
СМИ раскрыли новый план Вашингтона по отношению к России
Новая стратегия национальной безопасности США может привести к выходу из НАТО и сближению с Россией, сообщает Financial Times. | 09.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-09T12:42+0300
2025-12-09T12:42+0300
2025-12-09T12:42+0300
мировая экономика
сша
украина
нато
financial times
ес
вашингтон
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/04/861761936_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_bb9b468e486024879e80a49d7ad3c2ee.jpg
МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. Новая стратегия национальной безопасности США может привести к выходу из НАТО и сближению с Россией, сообщает Financial Times."Если эту логику последовательно реализовать, результатом может стать выход Соединенных Штатов из НАТО, разрыв с действующими европейскими правительствами и стратегическое сближение с Россией", — говорится в публикации.По мнению автора, новая американская доктрина является ультиматумом европейским странам, направленным на то, чтобы они поддерживали политику Белого дома.На прошлой неделе США обнародовали новую стратегию национальной безопасности, в которой указывается на разногласия с европейскими партнерами, имеющими нереалистичные ожидания по поводу ситуации в Украине. Согласно этому документу, ЕС рассчитывает на продолжение конфликта и нарушает основные принципы демократии для подавления инакомыслия, и Вашингтон намерен этому противостоять.Кроме того, США призвали европейские страны взять на себя большую роль в вопросах обороны.
https://1prime.ru/20251209/zelenskiy-865351738.html
https://1prime.ru/20251209/ssha-865346936.html
сша
украина
вашингтон
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/04/861761936_138:0:2869:2048_1920x0_80_0_0_27f86e92cbfa8ba6ef4630a4e8185320.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, сша, украина, нато, financial times, ес, вашингтон, россия
Мировая экономика, США, УКРАИНА, НАТО, Financial Times, ЕС, ВАШИНГТОН, РОССИЯ
СМИ раскрыли новый план Вашингтона по отношению к России
FT: США могут выйти из Североатлантического альянса и сблизиться с Россией