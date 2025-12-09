https://1prime.ru/20251209/ssha-865359344.html

СМИ раскрыли новый план Вашингтона по отношению к России

СМИ раскрыли новый план Вашингтона по отношению к России - 09.12.2025, ПРАЙМ

СМИ раскрыли новый план Вашингтона по отношению к России

Новая стратегия национальной безопасности США может привести к выходу из НАТО и сближению с Россией, сообщает Financial Times. | 09.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-09T12:42+0300

2025-12-09T12:42+0300

2025-12-09T12:42+0300

мировая экономика

сша

украина

нато

financial times

ес

вашингтон

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/04/861761936_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_bb9b468e486024879e80a49d7ad3c2ee.jpg

МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. Новая стратегия национальной безопасности США может привести к выходу из НАТО и сближению с Россией, сообщает Financial Times."Если эту логику последовательно реализовать, результатом может стать выход Соединенных Штатов из НАТО, разрыв с действующими европейскими правительствами и стратегическое сближение с Россией", — говорится в публикации.По мнению автора, новая американская доктрина является ультиматумом европейским странам, направленным на то, чтобы они поддерживали политику Белого дома.На прошлой неделе США обнародовали новую стратегию национальной безопасности, в которой указывается на разногласия с европейскими партнерами, имеющими нереалистичные ожидания по поводу ситуации в Украине. Согласно этому документу, ЕС рассчитывает на продолжение конфликта и нарушает основные принципы демократии для подавления инакомыслия, и Вашингтон намерен этому противостоять.Кроме того, США призвали европейские страны взять на себя большую роль в вопросах обороны.

https://1prime.ru/20251209/zelenskiy-865351738.html

https://1prime.ru/20251209/ssha-865346936.html

сша

украина

вашингтон

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, сша, украина, нато, financial times, ес, вашингтон, россия