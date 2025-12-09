Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Фондовые индексы США растут на фоне прогнозов по учетной ставке ФРС - 09.12.2025
Фондовые индексы США растут на фоне прогнозов по учетной ставке ФРС
Фондовые индексы США растут на фоне прогнозов по учетной ставке ФРС - 09.12.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы США растут на фоне прогнозов по учетной ставке ФРС
Фондовые индексы США растут во вторник вечером на фоне прогнозов по учетной ставке Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов и... | 09.12.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Фондовые индексы США растут во вторник вечером на фоне прогнозов по учетной ставке Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 20.06 мск промышленный индекс Dow Jones рос на 0,27% - до 47 867,70 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite - на 0,25%, до 23 605,44 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,24%, до 6 862,98 пункта. "Если ФРС будет слишком агрессивной, мы ожидаем, что Белый дом вскоре объявит о замене Джерома Пауэлла (нынешнего главы ФРС США - ред)", - заявил агентству Блумберг аналитик из компании Fundstrat Том Ли (Tom Lee). По мнению эксперта, это станет "событием для выравнивания рынка". Позднее во вторник начнется заседание ФРС, по итогам которого регулятор примет решение по ключевой ставке. Результаты заседания будут опубликованы в среду. По данным CME Group, около 89,6% аналитиков ждут снижения ставки до 3,5-3,75% с текущей отметки в 3,75-4% годовых.
21:14 09.12.2025
 
Фондовые индексы США растут на фоне прогнозов по учетной ставке ФРС

Фондовые индексы США растут во вторник вечером на фоне прогнозов по учетной ставке ФРС

МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Фондовые индексы США растут во вторник вечером на фоне прогнозов по учетной ставке Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика.
По состоянию на 20.06 мск промышленный индекс Dow Jones рос на 0,27% - до 47 867,70 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite - на 0,25%, до 23 605,44 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,24%, до 6 862,98 пункта.
"Если ФРС будет слишком агрессивной, мы ожидаем, что Белый дом вскоре объявит о замене Джерома Пауэлла (нынешнего главы ФРС США - ред)", - заявил агентству Блумберг аналитик из компании Fundstrat Том Ли (Tom Lee). По мнению эксперта, это станет "событием для выравнивания рынка".
Позднее во вторник начнется заседание ФРС, по итогам которого регулятор примет решение по ключевой ставке. Результаты заседания будут опубликованы в среду. По данным CME Group, около 89,6% аналитиков ждут снижения ставки до 3,5-3,75% с текущей отметки в 3,75-4% годовых.
Биржи Европы во вторник преимущественно снизились
Заголовок открываемого материала