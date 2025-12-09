https://1prime.ru/20251209/ssha-865378329.html
Фондовые индексы США растут на фоне прогнозов по учетной ставке ФРС
Фондовые индексы США растут на фоне прогнозов по учетной ставке ФРС - 09.12.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы США растут на фоне прогнозов по учетной ставке ФРС
Фондовые индексы США растут во вторник вечером на фоне прогнозов по учетной ставке Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов и... | 09.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-09T21:14+0300
2025-12-09T21:14+0300
2025-12-09T21:14+0300
экономика
рынок
индексы
сша
джером пауэлл
dow jones
nasdaq composite
https://cdnn.1prime.ru/img/76999/88/769998879_0:76:1500:920_1920x0_80_0_0_4bc95569c99d0215a265471b52a5d2ff.jpg
МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Фондовые индексы США растут во вторник вечером на фоне прогнозов по учетной ставке Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 20.06 мск промышленный индекс Dow Jones рос на 0,27% - до 47 867,70 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite - на 0,25%, до 23 605,44 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,24%, до 6 862,98 пункта. "Если ФРС будет слишком агрессивной, мы ожидаем, что Белый дом вскоре объявит о замене Джерома Пауэлла (нынешнего главы ФРС США - ред)", - заявил агентству Блумберг аналитик из компании Fundstrat Том Ли (Tom Lee). По мнению эксперта, это станет "событием для выравнивания рынка". Позднее во вторник начнется заседание ФРС, по итогам которого регулятор примет решение по ключевой ставке. Результаты заседания будут опубликованы в среду. По данным CME Group, около 89,6% аналитиков ждут снижения ставки до 3,5-3,75% с текущей отметки в 3,75-4% годовых.
https://1prime.ru/20251209/birzhi-865377507.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76999/88/769998879_86:0:1414:996_1920x0_80_0_0_ef10a0612646f44bab3f4ecf05e4199c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, индексы, сша, джером пауэлл, dow jones, nasdaq composite
Экономика, Рынок, Индексы, США, Джером Пауэлл, Dow Jones, Nasdaq Composite
Фондовые индексы США растут на фоне прогнозов по учетной ставке ФРС
Фондовые индексы США растут во вторник вечером на фоне прогнозов по учетной ставке ФРС