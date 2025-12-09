https://1prime.ru/20251209/subsidii-865374069.html

На оборудование для рыбопромыслового флота выделят еще 11,5 млрд рублей

2025-12-09T18:16+0300

экономика

бизнес

промышленность

совет федерации

варпэ

минпромторг

МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. На создание оборудования для рыбопромыслового флота к 2027 году будет выделено еще 11,5 миллиарда рублей субсидий, рассказали во Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) со ссылкой на материалы совещания о ходе строительства рыбопромысловых судов по программе инвестиционных квот в Совете Федерации, которое прошло 9 декабря. "В рамках субсидии на разработку судового комплектующего оборудования с 2022 года из госбюджета выделено свыше 18,3 миллиарда рублей… К 2027 году на эти цели выделят еще 11,5 миллиарда рублей", - говорится в сообщении. Там уточнили, что деньги выделят на создание элеваторов для транспортировки рыбопродукции, рыбомучных установок, систем контроля параметров трала и орудий лова, навигационных систем и другого оборудования. "В 2022 году участники программы инвестквот-заказчики новых судов, строящихся на российских верфях, столкнулись с беспрецедентной ситуацией - иностранные поставщики законтрактованного и в некоторых случаях оплаченного оборудования отказались передавать и обслуживать его", - напомнил президент ВАРПЭ Герман Зверев, его слова приводятся в сообщении. По его словам, многие суда спешно пришлось перепроектировать, и это показало необходимость развития машиностроительного сектора для нужд рыбной отрасли России. С этой целью при Минпромторге была создана подгруппа "Машины и оборудование для рыбоперерабатывающей промышленности", которую ему было предложено возглавить. "Диалог между рыбопромышленниками и машиностроителями, который удалось организовать на площадке подгруппы, позволил определить реальные потребности в оборудовании для рыбопромыслового флота и оценить возможности и проектный потенциал отечественных машиностроителей. Это стало основой для разработки практико-ориентированных проектов, которые в результате получили госфинансирование", - заключил Зверев.

