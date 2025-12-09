Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Суд в Москве снял арест с имущества бывшего пансионата Абызова - 09.12.2025, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20251209/sud-865345641.html
Суд в Москве снял арест с имущества бывшего пансионата Абызова
Суд в Москве снял арест с имущества бывшего пансионата Абызова - 09.12.2025, ПРАЙМ
Суд в Москве снял арест с имущества бывшего пансионата Абызова
Суд в Москве снял арест с имущества бывшего пансионата "Энергетик" в Тверской области, которое ранее было конфисковано в доход государства в рамках приговора... | 09.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-09T05:20+0300
2025-12-09T05:20+0300
бизнес
россия
экономика
москва
московская область
подмосковье
михаил абызов
анатолий чубайс
росимущество
роснано
МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Суд в Москве снял арест с имущества бывшего пансионата "Энергетик" в Тверской области, которое ранее было конфисковано в доход государства в рамках приговора бывшему министру Открытого правительства Михаилу Абызову, сообщил РИА Новости один из участников процесса. "Суд удовлетворил ходатайство территориального управления Росимущества по Тверской области о снятии обеспечительных мер, наложенных на имущество до исполнения приговора", - сказал собеседник агентства. Он пояснил, что Абызов приватизировал угодья бывшего "Энергетика" в годы работы заместителем главы "Роснано" Анатолия Чубайса. Приговором были конфискованы постройки, недвижимость и земля, принадлежавшая ранее санаторию "Энергетик" в Завидово Тверской области. Арест был наложен еще до приговора. Кроме имущества бывшего пансионата, у Абызова были конфискованы два земельных участка и дом в деревня Жуковка в Подмосковье, несколько квартир, машиноместо и деньги в разной валюте. Росимущество уже выставляло на торги его квартиры. Преображенский суд Москвы 21 декабря 2023 года приговорил Абызова к 12 годам колонии строгого режима со штрафом 80 миллионов рублей за мошенничество и создание преступного сообщества. Другим подсудимым были назначены сроки от пяти до 12 лет лишения свободы, а еще двое фигурантов, Яна Балан и Оксана Роженкова, были освобождены в зале суда. Пока в апелляции шло разбирательство, еще трое фигурантов успели отбыть наказание и выйти на свободу в связи с истечением срока наказания, среди них занимавшая должность директора по экономике и финансам "РЭМиС" Галина Фрайденберг, Екатерина Заяц и Олег Серебренников. Приговор был обжалован в апелляции и кассации, которая оставила Абызову срок в колонии прежним, но исключила запрет в течение трех лет после освобождения занимать должности, связанные с выполнением "организационно-распределительных и административно-хозяйственных функций в государственных органах". По данным следствия, в 2012-2018 годах фигуранты в составе преступного сообщества похитили у энергетических компаний "Сибэко" и РЭС четыре миллиарда рублей. Также, по данным следствия, они причастны к незаконной предпринимательской деятельности с извлечением дохода на сумму свыше 32,5 миллиарда рублей, коммерческому подкупу и отмыванию денег и активов. Абызов отбывал наказание в колонии в Сыктывкаре, но в сентябре его доставили в Москву для проведения следственных действий по второму уголовному делу. Речь идет об уголовном деле, которое было возбуждено в марте 2018 года в отношении топ-менеджера Российской венчурной компании Яна Рязанцева и неустановленных лиц. Абызову обвинение предъявили лишь 11 сентября. Сам бывший министр заявлял в суде, что непричастен к вменяемым преступлениям и должен проходить по делу потерпевшим, так как вкладывал деньги в Alion Energy - компанию, занимающуюся инвестициями.
бизнес, россия, москва, московская область, подмосковье, михаил абызов, анатолий чубайс, росимущество, роснано
Бизнес, РОССИЯ, Экономика, МОСКВА, Московская область, ПОДМОСКОВЬЕ, Михаил Абызов, Анатолий Чубайс, Росимущество, Роснано
05:20 09.12.2025
 
Суд в Москве снял арест с имущества бывшего пансионата Абызова

Суд в Москве снял арест с имущества бывшего пансионата "Энергетик" в Тверской области

МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Суд в Москве снял арест с имущества бывшего пансионата "Энергетик" в Тверской области, которое ранее было конфисковано в доход государства в рамках приговора бывшему министру Открытого правительства Михаилу Абызову, сообщил РИА Новости один из участников процесса.
"Суд удовлетворил ходатайство территориального управления Росимущества по Тверской области о снятии обеспечительных мер, наложенных на имущество до исполнения приговора", - сказал собеседник агентства.
Он пояснил, что Абызов приватизировал угодья бывшего "Энергетика" в годы работы заместителем главы "Роснано" Анатолия Чубайса.
Приговором были конфискованы постройки, недвижимость и земля, принадлежавшая ранее санаторию "Энергетик" в Завидово Тверской области. Арест был наложен еще до приговора.
Кроме имущества бывшего пансионата, у Абызова были конфискованы два земельных участка и дом в деревня Жуковка в Подмосковье, несколько квартир, машиноместо и деньги в разной валюте. Росимущество уже выставляло на торги его квартиры.
Преображенский суд Москвы 21 декабря 2023 года приговорил Абызова к 12 годам колонии строгого режима со штрафом 80 миллионов рублей за мошенничество и создание преступного сообщества. Другим подсудимым были назначены сроки от пяти до 12 лет лишения свободы, а еще двое фигурантов, Яна Балан и Оксана Роженкова, были освобождены в зале суда. Пока в апелляции шло разбирательство, еще трое фигурантов успели отбыть наказание и выйти на свободу в связи с истечением срока наказания, среди них занимавшая должность директора по экономике и финансам "РЭМиС" Галина Фрайденберг, Екатерина Заяц и Олег Серебренников.
Приговор был обжалован в апелляции и кассации, которая оставила Абызову срок в колонии прежним, но исключила запрет в течение трех лет после освобождения занимать должности, связанные с выполнением "организационно-распределительных и административно-хозяйственных функций в государственных органах".
По данным следствия, в 2012-2018 годах фигуранты в составе преступного сообщества похитили у энергетических компаний "Сибэко" и РЭС четыре миллиарда рублей. Также, по данным следствия, они причастны к незаконной предпринимательской деятельности с извлечением дохода на сумму свыше 32,5 миллиарда рублей, коммерческому подкупу и отмыванию денег и активов.
Абызов отбывал наказание в колонии в Сыктывкаре, но в сентябре его доставили в Москву для проведения следственных действий по второму уголовному делу.
Речь идет об уголовном деле, которое было возбуждено в марте 2018 года в отношении топ-менеджера Российской венчурной компании Яна Рязанцева и неустановленных лиц. Абызову обвинение предъявили лишь 11 сентября.
Сам бывший министр заявлял в суде, что непричастен к вменяемым преступлениям и должен проходить по делу потерпевшим, так как вкладывал деньги в Alion Energy - компанию, занимающуюся инвестициями.
 
