Мирный план Трампа вызвал истеричное отторжение у Киева, заявили в СВР
МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Проект плана мирного урегулирования украинского конфликта, разработанный при участии президента США Дональда Трампа, вызвал отторжение у киевского режима, заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки. "Проект "мирного плана" Д. Трампа вызвал истеричное отторжение в окружении Зеленского", - говорится в сообщении СВР.
