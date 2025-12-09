Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мирный план Трампа вызвал истеричное отторжение у Киева, заявили в СВР - 09.12.2025
Мирный план Трампа вызвал истеричное отторжение у Киева, заявили в СВР
МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Проект плана мирного урегулирования украинского конфликта, разработанный при участии президента США Дональда Трампа, вызвал отторжение у киевского режима, заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки. "Проект "мирного плана" Д. Трампа вызвал истеричное отторжение в окружении Зеленского", - говорится в сообщении СВР.
мировая экономика, сша, дональд трамп
Политика, Мировая экономика, США, Дональд Трамп
11:46 09.12.2025
 
Мирный план Трампа вызвал истеричное отторжение у Киева, заявили в СВР

МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Проект плана мирного урегулирования украинского конфликта, разработанный при участии президента США Дональда Трампа, вызвал отторжение у киевского режима, заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки.
"Проект "мирного плана" Д. Трампа вызвал истеричное отторжение в окружении Зеленского", - говорится в сообщении СВР.
