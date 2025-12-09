Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СВР рассказала о схеме воровства при поставках боеприпасов на Украину - 09.12.2025
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20251209/svr-865356787.html
СВР рассказала о схеме воровства при поставках боеприпасов на Украину
2025-12-09T11:51+0300
2025-12-09T11:51+0300
политика
россия
украина
восточная европа
всу
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/51/841315134_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_f8f07a9c0f04769b8ae087333f58084f.jpg
МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Польская посредническая компания PHU LECHMAR будет задействована в схеме воровства на поставке боеприпасов на Украину, заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России. "Она (схема воровства денег западных налогоплательщиков - ред.) предполагает поставки артиллерийских боеприпасов для нужд ВСУ в рамках "чешской снарядной инициативы" по многократно завышенным ценам через польскую посредническую компанию PHU LECHMAR. Планируется, что фирма будет закупать боеприпасы в различных странах Восточной Европы и Глобального Юга, выплачивая в пределах 1 тысячи долларов за единицу, менять маркировку и передавать украинцам под видом польской продукции стоимостью 5 тысяч долларов за штуку", - говорится в сообщении СВР России.
https://1prime.ru/20251209/svr-865356150.html
украина
восточная европа
россия, украина, восточная европа, всу
Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА, ВСУ
11:51 09.12.2025
 
СВР рассказала о схеме воровства при поставках боеприпасов на Украину

СВР: PHU LECHMAR будет участвовать в воровской схеме поставок боеприпасов Киеву

© Фото : Public Domain/President Of UkraineУкраинский флаг, Киев
Украинский флаг, Киев - ПРАЙМ, 1920, 09.12.2025
Украинский флаг, Киев. Архивное фото
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Польская посредническая компания PHU LECHMAR будет задействована в схеме воровства на поставке боеприпасов на Украину, заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.
"Она (схема воровства денег западных налогоплательщиков - ред.) предполагает поставки артиллерийских боеприпасов для нужд ВСУ в рамках "чешской снарядной инициативы" по многократно завышенным ценам через польскую посредническую компанию PHU LECHMAR. Планируется, что фирма будет закупать боеприпасы в различных странах Восточной Европы и Глобального Юга, выплачивая в пределах 1 тысячи долларов за единицу, менять маркировку и передавать украинцам под видом польской продукции стоимостью 5 тысяч долларов за штуку", - говорится в сообщении СВР России.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 09.12.2025
Мирный план Трампа вызвал истеричное отторжение у Киева, заявили в СВР
11:46
 
ПолитикаРОССИЯУКРАИНАВОСТОЧНАЯ ЕВРОПАВСУ
 
 
