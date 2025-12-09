https://1prime.ru/20251209/svr-865356787.html

СВР рассказала о схеме воровства при поставках боеприпасов на Украину

СВР рассказала о схеме воровства при поставках боеприпасов на Украину - 09.12.2025, ПРАЙМ

СВР рассказала о схеме воровства при поставках боеприпасов на Украину

Польская посредническая компания PHU LECHMAR будет задействована в схеме воровства на поставке боеприпасов на Украину, заявили в пресс-бюро Службы внешней... | 09.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-09T11:51+0300

2025-12-09T11:51+0300

2025-12-09T11:51+0300

политика

россия

украина

восточная европа

всу

https://cdnn.1prime.ru/img/84131/51/841315134_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_f8f07a9c0f04769b8ae087333f58084f.jpg

МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Польская посредническая компания PHU LECHMAR будет задействована в схеме воровства на поставке боеприпасов на Украину, заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России. "Она (схема воровства денег западных налогоплательщиков - ред.) предполагает поставки артиллерийских боеприпасов для нужд ВСУ в рамках "чешской снарядной инициативы" по многократно завышенным ценам через польскую посредническую компанию PHU LECHMAR. Планируется, что фирма будет закупать боеприпасы в различных странах Восточной Европы и Глобального Юга, выплачивая в пределах 1 тысячи долларов за единицу, менять маркировку и передавать украинцам под видом польской продукции стоимостью 5 тысяч долларов за штуку", - говорится в сообщении СВР России.

https://1prime.ru/20251209/svr-865356150.html

украина

восточная европа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, украина, восточная европа, всу