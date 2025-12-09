https://1prime.ru/20251209/svr-865356787.html
СВР рассказала о схеме воровства при поставках боеприпасов на Украину
СВР рассказала о схеме воровства при поставках боеприпасов на Украину - 09.12.2025, ПРАЙМ
СВР рассказала о схеме воровства при поставках боеприпасов на Украину
Польская посредническая компания PHU LECHMAR будет задействована в схеме воровства на поставке боеприпасов на Украину, заявили в пресс-бюро Службы внешней... | 09.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-09T11:51+0300
2025-12-09T11:51+0300
2025-12-09T11:51+0300
МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Польская посредническая компания PHU LECHMAR будет задействована в схеме воровства на поставке боеприпасов на Украину, заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России. "Она (схема воровства денег западных налогоплательщиков - ред.) предполагает поставки артиллерийских боеприпасов для нужд ВСУ в рамках "чешской снарядной инициативы" по многократно завышенным ценам через польскую посредническую компанию PHU LECHMAR. Планируется, что фирма будет закупать боеприпасы в различных странах Восточной Европы и Глобального Юга, выплачивая в пределах 1 тысячи долларов за единицу, менять маркировку и передавать украинцам под видом польской продукции стоимостью 5 тысяч долларов за штуку", - говорится в сообщении СВР России.
