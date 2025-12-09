https://1prime.ru/20251209/svr-865357913.html
СВР рассказала, почему окружение Зеленского боится мирного соглашения
СВР рассказала, почему окружение Зеленского боится мирного соглашения
политика
мировая экономика
общество
владимир зеленский
дональд трамп
МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Окружение Владимира Зеленского боится, что урегулирование украинского конфликта сделает нежизнеспособными его криминальные схемы заработка на войне, сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России. Пресс-бюро СВР отметило, что проект мирного плана Дональда Трампа вызвал истеричное отторжение в окружении Зеленского. "Там боятся, что устойчивое урегулирование украинского конфликта сделает нежизнеспособными все налаженные ими криминальные схемы заработка на войне", - говорится в сообщении СВР.
