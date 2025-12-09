Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СВР рассказала, почему окружение Зеленского боится мирного соглашения - 09.12.2025
Политика
СВР рассказала, почему окружение Зеленского боится мирного соглашения
СВР рассказала, почему окружение Зеленского боится мирного соглашения - 09.12.2025, ПРАЙМ
СВР рассказала, почему окружение Зеленского боится мирного соглашения
Окружение Владимира Зеленского боится, что урегулирование украинского конфликта сделает нежизнеспособными его криминальные схемы заработка на войне, сообщило... | 09.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-09T12:08+0300
2025-12-09T12:08+0300
политика
мировая экономика
общество
владимир зеленский
дональд трамп
МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Окружение Владимира Зеленского боится, что урегулирование украинского конфликта сделает нежизнеспособными его криминальные схемы заработка на войне, сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России. Пресс-бюро СВР отметило, что проект мирного плана Дональда Трампа вызвал истеричное отторжение в окружении Зеленского. "Там боятся, что устойчивое урегулирование украинского конфликта сделает нежизнеспособными все налаженные ими криминальные схемы заработка на войне", - говорится в сообщении СВР.
1920
1920
true
мировая экономика, общество, владимир зеленский, дональд трамп
Политика, Мировая экономика, Общество, Владимир Зеленский, Дональд Трамп
12:08 09.12.2025
 
СВР рассказала, почему окружение Зеленского боится мирного соглашения

СВР: окружение Зеленского боится потерять схемы заработка при достижении мира

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский. Архивное фото
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Окружение Владимира Зеленского боится, что урегулирование украинского конфликта сделает нежизнеспособными его криминальные схемы заработка на войне, сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.
Пресс-бюро СВР отметило, что проект мирного плана Дональда Трампа вызвал истеричное отторжение в окружении Зеленского.
"Там боятся, что устойчивое урегулирование украинского конфликта сделает нежизнеспособными все налаженные ими криминальные схемы заработка на войне", - говорится в сообщении СВР.
11:49
 
Политика Мировая экономика Общество Владимир Зеленский Дональд Трамп
 
 
