Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Т2 объяснили, почему россияне стали чаще интересоваться антиквариатом - 09.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251209/t2-865345339.html
В Т2 объяснили, почему россияне стали чаще интересоваться антиквариатом
В Т2 объяснили, почему россияне стали чаще интересоваться антиквариатом - 09.12.2025, ПРАЙМ
В Т2 объяснили, почему россияне стали чаще интересоваться антиквариатом
Россияне стали чаще интересоваться антиквариатом, потому что видят в нем возможность долгосрочных инвестиций и стремление чувствовать себя в безопасности в... | 09.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-09T04:47+0300
2025-12-09T04:47+0300
россия
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865345339.jpg?1765244827
МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Россияне стали чаще интересоваться антиквариатом, потому что видят в нем возможность долгосрочных инвестиций и стремление чувствовать себя в безопасности в условиях турбулентности, рассказали РИА Новости в Т2. "Среди возможных причин, почему антиквариат начал пользоваться особой популярностью среди россиян, в компании называют: возможности долгосрочных инвестиций; стремление "заземлиться" и обладать timeless-вещами в условиях турбулентности", - говорится в сообщении. Отмечается, что в этом году россияне стали интересоваться антиквариатом на треть больше. Количество заинтересованных мужчин выросло на 27%, а женщин на 34%. При этом мужчины формируют 56% аудитории. По данным компании, среди любителей антиквариата, самым популярным увлечением стала нумизматика, второе место занял выбор антиквариата на онлайн-платформах, а на третьей строчке расположились аукционные дома. Добавляется, что в 2,2 раза больше покупателей ищут товары на онлайн-платформах и агрегаторах, чем на сайтах офлайн-магазинов.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия
РОССИЯ
04:47 09.12.2025
 
В Т2 объяснили, почему россияне стали чаще интересоваться антиквариатом

Т2: россияне стали чаще интересоваться антиквариатом

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Россияне стали чаще интересоваться антиквариатом, потому что видят в нем возможность долгосрочных инвестиций и стремление чувствовать себя в безопасности в условиях турбулентности, рассказали РИА Новости в Т2.
"Среди возможных причин, почему антиквариат начал пользоваться особой популярностью среди россиян, в компании называют: возможности долгосрочных инвестиций; стремление "заземлиться" и обладать timeless-вещами в условиях турбулентности", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в этом году россияне стали интересоваться антиквариатом на треть больше. Количество заинтересованных мужчин выросло на 27%, а женщин на 34%. При этом мужчины формируют 56% аудитории.
По данным компании, среди любителей антиквариата, самым популярным увлечением стала нумизматика, второе место занял выбор антиквариата на онлайн-платформах, а на третьей строчке расположились аукционные дома.
Добавляется, что в 2,2 раза больше покупателей ищут товары на онлайн-платформах и агрегаторах, чем на сайтах офлайн-магазинов.
 
РОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала