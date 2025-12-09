В Т2 объяснили, почему россияне стали чаще интересоваться антиквариатом

https://1prime.ru/20251209/t2-865345339.html

МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Россияне стали чаще интересоваться антиквариатом, потому что видят в нем возможность долгосрочных инвестиций и стремление чувствовать себя в безопасности в условиях турбулентности, рассказали РИА Новости в Т2. "Среди возможных причин, почему антиквариат начал пользоваться особой популярностью среди россиян, в компании называют: возможности долгосрочных инвестиций; стремление "заземлиться" и обладать timeless-вещами в условиях турбулентности", - говорится в сообщении. Отмечается, что в этом году россияне стали интересоваться антиквариатом на треть больше. Количество заинтересованных мужчин выросло на 27%, а женщин на 34%. При этом мужчины формируют 56% аудитории. По данным компании, среди любителей антиквариата, самым популярным увлечением стала нумизматика, второе место занял выбор антиквариата на онлайн-платформах, а на третьей строчке расположились аукционные дома. Добавляется, что в 2,2 раза больше покупателей ищут товары на онлайн-платформах и агрегаторах, чем на сайтах офлайн-магазинов.

