Эксперт предложил два способа стабилизации российского рынка топлива

МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Создание инфраструктуры для хранения топлива в точках высокого потребления и формирование государственного интервенционного фонда решат логистические проблемы и позволят стабилизировать топливный рынок России, такое мнение высказал главный аналитик по макроэкономике, рынкам нефти и нефтепродуктов топливного трейдера "Пролеум" Андрей Дьяченко. "Последний год показал: чтобы внутренний рынок был стабилен, нужны запасы. Потому что возникают периоды, когда покупателю не столь важна цена, сколько важно, чтобы товар был. Как это сделать? Необходимо формировать систему национальных промежуточных хабов", - сказал он, выступая на круглом столе "О реализации Плана мероприятий по развитию биржевой торговли нефтепродуктами за 2023-2025 годы и формировании приоритетов нового плана на 2026-2028 годы" в Торгово-промышленной палате. Такая система, по его словам, позволит привлечь на биржу дополнительного к производителям игрока и решить логистический вопрос. "У нас есть хороший план развития высокоскоростных магистралей. Этот план подписан, и в нем четко обозначены центры агломераций, которые будут развиваться в обозримом будущем. Привязываясь к ним, можно создавать систему нефтебаз и каких-то других буферных составляющих. Они, на мой взгляд, как раз и могут быть теми игроками в биржевых стаканах, которые будут на себя брать риск, выкупая товар, когда цена очень сильно падает", - объяснил Дьяченко. Также аналитик предложил создать "интервенционный фонд по основным видам топлива". Это, по его мнению, позволит урегулировать логистическую проблему, которая не решается только за счет избыточных мощностей переработки. Дьяченко провел аналогию с зерновым рынком. Там у государства есть фонд, к которому прибегают в нестандартных ситуациях и добавляют предложение на рынок. "В случае если по каким-то причинам у наших компаний возникают сложности по экспорту каких-то нефтепродуктов, государство может выступать промежуточным буфером, изымать с рынка часть объемов, формируя вот этот фонд. Плюс ко всему, у нас длинное транспортное плечо от Урала до Тихого океана, которое без дополнительной государственной помощи, буферизации самостоятельно формирует излишние издержки для потребителей в этом регионе", - заключил он.

