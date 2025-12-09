Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперт предложил два способа стабилизации российского рынка топлива - 09.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20251209/toplivo-865349995.html
Эксперт предложил два способа стабилизации российского рынка топлива
Эксперт предложил два способа стабилизации российского рынка топлива - 09.12.2025, ПРАЙМ
Эксперт предложил два способа стабилизации российского рынка топлива
Создание инфраструктуры для хранения топлива в точках высокого потребления и формирование государственного интервенционного фонда решат логистические проблемы и | 09.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-09T08:50+0300
2025-12-09T08:50+0300
энергетика
топливо
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/17/859839317_0:162:3067:1887_1920x0_80_0_0_ae26d9d529d386540a1280efafe177d3.jpg
МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Создание инфраструктуры для хранения топлива в точках высокого потребления и формирование государственного интервенционного фонда решат логистические проблемы и позволят стабилизировать топливный рынок России, такое мнение высказал главный аналитик по макроэкономике, рынкам нефти и нефтепродуктов топливного трейдера "Пролеум" Андрей Дьяченко. "Последний год показал: чтобы внутренний рынок был стабилен, нужны запасы. Потому что возникают периоды, когда покупателю не столь важна цена, сколько важно, чтобы товар был. Как это сделать? Необходимо формировать систему национальных промежуточных хабов", - сказал он, выступая на круглом столе "О реализации Плана мероприятий по развитию биржевой торговли нефтепродуктами за 2023-2025 годы и формировании приоритетов нового плана на 2026-2028 годы" в Торгово-промышленной палате. Такая система, по его словам, позволит привлечь на биржу дополнительного к производителям игрока и решить логистический вопрос. "У нас есть хороший план развития высокоскоростных магистралей. Этот план подписан, и в нем четко обозначены центры агломераций, которые будут развиваться в обозримом будущем. Привязываясь к ним, можно создавать систему нефтебаз и каких-то других буферных составляющих. Они, на мой взгляд, как раз и могут быть теми игроками в биржевых стаканах, которые будут на себя брать риск, выкупая товар, когда цена очень сильно падает", - объяснил Дьяченко. Также аналитик предложил создать "интервенционный фонд по основным видам топлива". Это, по его мнению, позволит урегулировать логистическую проблему, которая не решается только за счет избыточных мощностей переработки. Дьяченко провел аналогию с зерновым рынком. Там у государства есть фонд, к которому прибегают в нестандартных ситуациях и добавляют предложение на рынок. "В случае если по каким-то причинам у наших компаний возникают сложности по экспорту каких-то нефтепродуктов, государство может выступать промежуточным буфером, изымать с рынка часть объемов, формируя вот этот фонд. Плюс ко всему, у нас длинное транспортное плечо от Урала до Тихого океана, которое без дополнительной государственной помощи, буферизации самостоятельно формирует излишние издержки для потребителей в этом регионе", - заключил он.
https://1prime.ru/20251205/likhachev-865241671.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/17/859839317_167:0:2898:2048_1920x0_80_0_0_2616d37bc0bee029e610d2c490398c3f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
топливо
Энергетика, топливо
08:50 09.12.2025
 
Эксперт предложил два способа стабилизации российского рынка топлива

Дьяченко: создание инфраструктуры для хранения топлива стабилизирует рынок

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМашина на автозаправочной станции
Машина на автозаправочной станции - ПРАЙМ, 1920, 09.12.2025
Машина на автозаправочной станции. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Создание инфраструктуры для хранения топлива в точках высокого потребления и формирование государственного интервенционного фонда решат логистические проблемы и позволят стабилизировать топливный рынок России, такое мнение высказал главный аналитик по макроэкономике, рынкам нефти и нефтепродуктов топливного трейдера "Пролеум" Андрей Дьяченко.
"Последний год показал: чтобы внутренний рынок был стабилен, нужны запасы. Потому что возникают периоды, когда покупателю не столь важна цена, сколько важно, чтобы товар был. Как это сделать? Необходимо формировать систему национальных промежуточных хабов", - сказал он, выступая на круглом столе "О реализации Плана мероприятий по развитию биржевой торговли нефтепродуктами за 2023-2025 годы и формировании приоритетов нового плана на 2026-2028 годы" в Торгово-промышленной палате.
Такая система, по его словам, позволит привлечь на биржу дополнительного к производителям игрока и решить логистический вопрос.
"У нас есть хороший план развития высокоскоростных магистралей. Этот план подписан, и в нем четко обозначены центры агломераций, которые будут развиваться в обозримом будущем. Привязываясь к ним, можно создавать систему нефтебаз и каких-то других буферных составляющих. Они, на мой взгляд, как раз и могут быть теми игроками в биржевых стаканах, которые будут на себя брать риск, выкупая товар, когда цена очень сильно падает", - объяснил Дьяченко.
Также аналитик предложил создать "интервенционный фонд по основным видам топлива". Это, по его мнению, позволит урегулировать логистическую проблему, которая не решается только за счет избыточных мощностей переработки. Дьяченко провел аналогию с зерновым рынком. Там у государства есть фонд, к которому прибегают в нестандартных ситуациях и добавляют предложение на рынок.
"В случае если по каким-то причинам у наших компаний возникают сложности по экспорту каких-то нефтепродуктов, государство может выступать промежуточным буфером, изымать с рынка часть объемов, формируя вот этот фонд. Плюс ко всему, у нас длинное транспортное плечо от Урала до Тихого океана, которое без дополнительной государственной помощи, буферизации самостоятельно формирует излишние издержки для потребителей в этом регионе", - заключил он.
Генеральный директор государственной корпорации по атомной энергии Росатом Алексей Лихачев - ПРАЙМ, 1920, 05.12.2025
Лихачев назвал контракт с Индией на поставку топлива крупнейшим в истории
5 декабря, 11:34
 
Энергетикатопливо
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала