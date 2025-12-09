https://1prime.ru/20251209/tramp--865365493.html
Трамп назвал Зеленского торгашом
Трамп назвал Зеленского торгашом - 09.12.2025, ПРАЙМ
Трамп назвал Зеленского торгашом
Президент США Дональд Трамп вновь назвал Владимира Зеленского торгашом. | 09.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-09T15:06+0300
2025-12-09T15:06+0300
2025-12-09T15:06+0300
политика
общество
сша
дональд трамп
владимир зеленский
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859682281_0:91:1974:1201_1920x0_80_0_0_a5d976e3ad20e8c8d90d85c5febdaf49.jpg
МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп вновь назвал Владимира Зеленского торгашом. "Знаете, он... он... торгаш", - заявил Трамп в интервью изданию Politico. Ранее Трамп уже называл Зеленского торгашом.
https://1prime.ru/20251209/tramp-865365144.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859682281_127:0:1848:1291_1920x0_80_0_0_96358ab51ff1208ec3846f524ab09fe4.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , сша, дональд трамп, владимир зеленский
Политика, Общество , США, Дональд Трамп, Владимир Зеленский
Трамп назвал Зеленского торгашом
Трамп снова назвал Зеленского торгашом