Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трамп назвал Зеленского торгашом - 09.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20251209/tramp--865365493.html
Трамп назвал Зеленского торгашом
Трамп назвал Зеленского торгашом - 09.12.2025, ПРАЙМ
Трамп назвал Зеленского торгашом
Президент США Дональд Трамп вновь назвал Владимира Зеленского торгашом. | 09.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-09T15:06+0300
2025-12-09T15:06+0300
политика
общество
сша
дональд трамп
владимир зеленский
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859682281_0:91:1974:1201_1920x0_80_0_0_a5d976e3ad20e8c8d90d85c5febdaf49.jpg
МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп вновь назвал Владимира Зеленского торгашом. "Знаете, он... он... торгаш", - заявил Трамп в интервью изданию Politico. Ранее Трамп уже называл Зеленского торгашом.
https://1prime.ru/20251209/tramp-865365144.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859682281_127:0:1848:1291_1920x0_80_0_0_96358ab51ff1208ec3846f524ab09fe4.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , сша, дональд трамп, владимир зеленский
Политика, Общество , США, Дональд Трамп, Владимир Зеленский
15:06 09.12.2025
 
Трамп назвал Зеленского торгашом

Трамп снова назвал Зеленского торгашом

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкДональд Трамп и Владимир Зеленский
Дональд Трамп и Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 09.12.2025
Дональд Трамп и Владимир Зеленский. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп вновь назвал Владимира Зеленского торгашом.
"Знаете, он... он... торгаш", - заявил Трамп в интервью изданию Politico.
Ранее Трамп уже называл Зеленского торгашом.
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 09.12.2025
Европа много говорит и мало делает, заявил Трамп
14:49
 
ПолитикаОбществоСШАДональд ТрампВладимир Зеленский
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала