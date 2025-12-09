https://1prime.ru/20251209/tramp-865364848.html

Украине пора провести президентские выборы, заявил Трамп

украина

сша

дональд трамп

МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что Украине пора провести президентские выборы, у жителей Украины должен быть подобный выбор. "Прошло много времени. Все (на данный момент - ред.) не особо хорошо... Думаю, сейчас самое время провести выборы. Они используют войну, чтобы не проводить выборы, но я думаю, что у украинского народа должен быть такой выбор", - заявил Трамп в интервью журналистке издания Politico в ответ на вопрос о том, пора ли Украине провести президентские выборы.

