Европа разрушается, заявил Трамп
ВАШИНГТОН, 9 дек - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что Европа разрушается на фоне роста военных расходов стран НАТО и финансирования поставок оружия для Украины. "НАТО называет меня "папочкой". Я поднял расходы с 2% до 5% ВВП - раньше они не платили, а теперь платят. Они платят, потому что когда мы отправляем что-то, НАТО это оплачивает, и, как я понимаю, передает Украине. Но Европа разрушается", - сказал Трамп в интервью изданию Politico.
