https://1prime.ru/20251209/tramp-865365144.html
Европа много говорит и мало делает, заявил Трамп
Европа много говорит и мало делает, заявил Трамп - 09.12.2025, ПРАЙМ
Европа много говорит и мало делает, заявил Трамп
Европа в вопросе разрешения конфликта на Украине много говорит и мало делает, заявил президент США Дональд Трамп. | 09.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-09T14:49+0300
2025-12-09T14:49+0300
2025-12-09T14:59+0300
политика
мировая экономика
общество
украина
европа
сша
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0c/860617717_0:87:3333:1962_1920x0_80_0_0_a51938849931998898f3860d0dd6007b.jpg
ВАШИНГТОН, 9 дек - ПРАЙМ. Европа в вопросе разрешения конфликта на Украине много говорит и мало делает, заявил президент США Дональд Трамп. "Они говорят очень много… И они ничего не делают. Мы говорим об Украине. Они говорят, но они не делают. А конфликт продолжается и продолжается", - сказал Трамп в интервью изданию Politico.
https://1prime.ru/20251209/tramp-865364848.html
украина
европа
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0c/860617717_301:0:3032:2048_1920x0_80_0_0_e82ab27249663eed50f6487b81e19e75.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, общество , украина, европа, сша, дональд трамп
Политика, Мировая экономика, Общество , УКРАИНА, ЕВРОПА, США, Дональд Трамп
Европа много говорит и мало делает, заявил Трамп
Трамп: ЕС в вопросе разрешения конфликта на Украине много говорит и мало делает