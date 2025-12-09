Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Европа много говорит и мало делает, заявил Трамп
Европа много говорит и мало делает, заявил Трамп
ВАШИНГТОН, 9 дек - ПРАЙМ. Европа в вопросе разрешения конфликта на Украине много говорит и мало делает, заявил президент США Дональд Трамп. "Они говорят очень много… И они ничего не делают. Мы говорим об Украине. Они говорят, но они не делают. А конфликт продолжается и продолжается", - сказал Трамп в интервью изданию Politico.
14:49 09.12.2025 (обновлено: 14:59 09.12.2025)
 
ВАШИНГТОН, 9 дек - ПРАЙМ. Европа в вопросе разрешения конфликта на Украине много говорит и мало делает, заявил президент США Дональд Трамп.
"Они говорят очень много… И они ничего не делают. Мы говорим об Украине. Они говорят, но они не делают. А конфликт продолжается и продолжается", - сказал Трамп в интервью изданию Politico.
Заголовок открываемого материала