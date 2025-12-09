Трамп назвал причину, из-за которой переговоры по Украине идут тяжело

https://1prime.ru/20251209/tramp-865366522.html

МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп считает, что урегулирование на Украине проходит сложно из-за отношений президента РФ Владимира Путина и Владимира Зеленского. "Это (урегулирование на Украине - ред.) проходит тяжело", - сказал он. По мнению Трампа, причина в антипатии между президентом РФ Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

