Трамп сделал новое заявление о Крыме

Трамп сделал новое заявление о Крыме

2025-12-09T20:43+0300

МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил в интервью Politico, что бывший американский лидер Барак Обама якобы заставил Украину отказаться от Крыма. "Обама заставил их отдать Крым. Он это сделал, а не (46-й президент США Джо — Прим. ред.) Байден", — сказал он. В ходе беседы с журналисткой Трамп также выразил восхищение Крымом, подчеркнув его природную красоту и благоприятные климатические условия. Ранее американский лидер заявлял, что Киев не сможет вернуть контроль над Крымом. Он отмечал, что Зеленский может прекратить конфликт, если откажется от Крыма и согласится на невступление Украины в НАТО.Крым стал частью России в марте 2014 года после референдума, который был проведен после смены власти на Украине. По результатам референдума, 96,77% жителей Крыма и 95,6% избирателей в Севастополе поддержали воссоединение с Россией. Украина по-прежнему считает Крым временно оккупированной территорией и многие западные страны поддерживают в этом Киев. В свою очередь, российское руководство неоднократно заявляло, что крымские жители сделали свой выбор на демократическом референдуме, который проводился в соответствии с международным законодательством и Уставом ООН. Президент Владимир Путин подчеркнул, что вопрос по Крыму "закрыт окончательно".

