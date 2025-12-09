Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трамп сделал новое заявление о Крыме - 09.12.2025, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20251209/tramp-865377363.html
Трамп сделал новое заявление о Крыме
Трамп сделал новое заявление о Крыме - 09.12.2025, ПРАЙМ
Трамп сделал новое заявление о Крыме
Президент США Дональд Трамп заявил в интервью Politico, что бывший американский лидер Барак Обама якобы заставил Украину отказаться от Крыма. | 09.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-09T20:43+0300
2025-12-09T20:43+0300
крым
украина
сша
дональд трамп
барак обама
владимир путин
нато
оон
https://cdnn.1prime.ru/img/84194/71/841947180_0:96:3221:1908_1920x0_80_0_0_0b9ef7302d55e89c661973d24b632f33.jpg
МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил в интервью Politico, что бывший американский лидер Барак Обама якобы заставил Украину отказаться от Крыма. "Обама заставил их отдать Крым. Он это сделал, а не (46-й президент США Джо — Прим. ред.) Байден", — сказал он. В ходе беседы с журналисткой Трамп также выразил восхищение Крымом, подчеркнув его природную красоту и благоприятные климатические условия. Ранее американский лидер заявлял, что Киев не сможет вернуть контроль над Крымом. Он отмечал, что Зеленский может прекратить конфликт, если откажется от Крыма и согласится на невступление Украины в НАТО.Крым стал частью России в марте 2014 года после референдума, который был проведен после смены власти на Украине. По результатам референдума, 96,77% жителей Крыма и 95,6% избирателей в Севастополе поддержали воссоединение с Россией. Украина по-прежнему считает Крым временно оккупированной территорией и многие западные страны поддерживают в этом Киев. В свою очередь, российское руководство неоднократно заявляло, что крымские жители сделали свой выбор на демократическом референдуме, который проводился в соответствии с международным законодательством и Уставом ООН. Президент Владимир Путин подчеркнул, что вопрос по Крыму "закрыт окончательно".
крым
украина
сша
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84194/71/841947180_144:0:2875:2048_1920x0_80_0_0_39a39e941e36c0401e24eaa0a9bdce85.jpg
1920
1920
true
крым, украина, сша, дональд трамп, барак обама, владимир путин, нато, оон
КРЫМ, УКРАИНА, США, Дональд Трамп, Барак Обама, Владимир Путин, НАТО, ООН
20:43 09.12.2025
 
Трамп сделал новое заявление о Крыме

Трамп: Обама заставил Украину отказаться от Крыма в пользу России

© РИА Новости . Константин Михальчевский
Достопримечательности Крыма
Достопримечательности Крыма - ПРАЙМ, 1920, 09.12.2025
Достопримечательности Крыма. Архивное фото
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил в интервью Politico, что бывший американский лидер Барак Обама якобы заставил Украину отказаться от Крыма.
"Обама заставил их отдать Крым. Он это сделал, а не (46-й президент США Джо — Прим. ред.) Байден", — сказал он.
В ходе беседы с журналисткой Трамп также выразил восхищение Крымом, подчеркнув его природную красоту и благоприятные климатические условия.
Ранее американский лидер заявлял, что Киев не сможет вернуть контроль над Крымом. Он отмечал, что Зеленский может прекратить конфликт, если откажется от Крыма и согласится на невступление Украины в НАТО.
Крым стал частью России в марте 2014 года после референдума, который был проведен после смены власти на Украине. По результатам референдума, 96,77% жителей Крыма и 95,6% избирателей в Севастополе поддержали воссоединение с Россией. Украина по-прежнему считает Крым временно оккупированной территорией и многие западные страны поддерживают в этом Киев. В свою очередь, российское руководство неоднократно заявляло, что крымские жители сделали свой выбор на демократическом референдуме, который проводился в соответствии с международным законодательством и Уставом ООН. Президент Владимир Путин подчеркнул, что вопрос по Крыму "закрыт окончательно".
КРЫМ УКРАИНА США Дональд Трамп Барак Обама Владимир Путин НАТО ООН
 
 
