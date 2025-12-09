https://1prime.ru/20251209/trassa-865345774.html

Трасса Магадан-Балаганное-Талон закрыта из-за сильного ветра

Трасса Магадан-Балаганное-Талон закрыта из-за сильного ветра

2025-12-09T05:23+0300

МАГАДАН, 9 дек - ПРАЙМ. Дорожники во вторник во второй раз за последние дни закрыли для проезда региональную трассу Магадан-Балаганное-Талон из-за сильного ветра и метели, сообщает ГУ МЧС России по региону. В Магаданскую область пришли два снежных и ветреных циклона за неделю. В Магадане выпала полуторамесячная норма осадков. Спасатели рекомендовали жителям пока не выезжать за пределы населенных пунктов. Ветер снес крышу детской инфекционной больницы в Магадане, ее восстанавливают строители. Лавинная опасность объявлена в окрестностях Магадана. "По информации министерства дорожного хозяйства и транспорта Магаданской области, в связи с усилением ветра с 11.00 (3.00 мск) 9 декабря до 10.00 (2.00 мск) 10 декабря вводится запрет на движение всех типов транспортных средств на участке автомобильной дороги "Магадан - Балаганное - Талон" с 18 по 27 километры", - говорится в сообщении. В МЧС также рекомендовали водителям воздержаться от выезда на эту автодорогу в период действия циклона. Трасса Магадан-Балаганное-Талон – единственная дорога, ведущая в поселки Армань, Радужное, Янский, Тауйск, Талон и Балаганное.

