Исследование: треть россиян планируют поездку с семьей на праздники

МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Треть россиян планируют отправиться в путешествие с семьей на январские праздники и чаще всего организация таких поездок ложится на плечи женщин, выяснили аналитики "Авито Путешествия", исследование которых есть в распоряжении РИА Новости. "Каждый третий россиянин (39%) рассматривает возможность отправиться в путешествие с семьей в новогодние праздники. Наиболее активно планируют такие поездки люди в возрасте 25-44 лет", - говорится в исследовании. Исследование проводилось в ноябре 2025 года с использованием количественных методов, включая онлайн-опрос респондентов. В нем приняло участие 10 тысяч человек разных возрастных групп (от 18 лет и старше) по всей России. Несмотря на то, что в большинстве случаев решение о поездках принимаются совместно (об этом говорят 43% опрошенных), если за организацию отвечает один человек, то чаще всего это женщина (32% против 18% мужчин). Они выбирают направления, сравнивают цены и непосредственно занимаются бронированием жилья и билетов. "В путешествиях 37% семьей предпочитают останавливаться в отелях, посуточные квартиры выбирают 25% опрошенных, снимают загородные дома на короткий срок 16% респондентов, а ночуют в гостях у друзей или родственников - 21%... Перед тем как забронировать жилье, 48% семей внимательно изучают отзывы и рейтинги на проверенных платформах. 40% анализируют стоимость предложений и сравнивают с другими вариантами, 38% ищут фото и видеообзоры жилья от реальных гостей", - отметили в "Авито Путешествиях". При выборе жилья для большинства семей (62%) важным фактором является соотношение цены и качества, расположение и близость к достопримечательностям или пляжу (45%), отзывы и оценки на сайтах бронирования (43%), рекомендации друзей или семьи (25%) и наличие развлечений для детей (19%).

