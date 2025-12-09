ЦАР может сотрудничать с Россией по использованию атомной энергии

https://1prime.ru/20251209/tsar-865342907.html

МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Посол Центральноафриканской республики в Москве Леон Додону-Пунагаза не исключил совместную работу с Россией по использованию атомной энергии, в том числе и потому, что у Банги есть урановые месторождения. "По моему скромному мнению… Нам нужно, чтобы Россия действительно помогла нам обеспечить достаточный уровень энергоснабжения. Почему бы не использовать и атомную энергию? У нас есть уран. Ведутся переговоры с "Росатомом". Я сам ездил туда, чтобы обсудить это, сейчас идут соответствующие контакты", - сказал он в интервью "Известиям". Посол отметил, что создание АЭС малой мощности в ЦАР могло бы подтолкнуть страну вперед. "Я обсуждал это (строительство АЭС - ред.) с представителями "Росатома". Они сказали, что для строительства атомной электростанции понадобится десять лет", - уточнил посол. Кроме того, он указал, что "Росгеология" проводила в ЦАР миссии, исследования, и в результате обнаружили 436 геологических индикаторов. Есть нефть, газ, цинк, марганец и много всего, что указывает на огромный потенциал этой сферы.

