ЦАР может сотрудничать с Россией по использованию атомной энергии
ЦАР может сотрудничать с Россией по использованию атомной энергии - 09.12.2025, ПРАЙМ
ЦАР может сотрудничать с Россией по использованию атомной энергии
09.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-09T01:36+0300
2025-12-09T01:36+0300
2025-12-09T01:36+0300
МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Посол Центральноафриканской республики в Москве Леон Додону-Пунагаза не исключил совместную работу с Россией по использованию атомной энергии, в том числе и потому, что у Банги есть урановые месторождения.
"По моему скромному мнению… Нам нужно, чтобы Россия действительно помогла нам обеспечить достаточный уровень энергоснабжения. Почему бы не использовать и атомную энергию? У нас есть уран. Ведутся переговоры с "Росатомом". Я сам ездил туда, чтобы обсудить это, сейчас идут соответствующие контакты", - сказал он в интервью "Известиям".
Посол отметил, что создание АЭС малой мощности в ЦАР могло бы подтолкнуть страну вперед.
"Я обсуждал это (строительство АЭС - ред.) с представителями "Росатома". Они сказали, что для строительства атомной электростанции понадобится десять лет", - уточнил посол.
Кроме того, он указал, что "Росгеология" проводила в ЦАР миссии, исследования, и в результате обнаружили 436 геологических индикаторов. Есть нефть, газ, цинк, марганец и много всего, что указывает на огромный потенциал этой сферы.
ЦАР может сотрудничать с Россией по использованию атомной энергии
Посол ЦАР в Москве Додону-Пунагаза: у Банги есть урановые месторождения
