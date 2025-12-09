https://1prime.ru/20251209/tsb--865360025.html

Госдума продлила на 2026 год антисанкционные спецполномочия ЦБ

МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, продлевающий на 2026 год временные специальные полномочия Банка России, введенные в 2022 году для гибкого реагирования на санкционные и геополитические риски. Эти полномочия ЦБ продлеваются в целях защиты национальных интересов и обеспечения финансовой стабильности в связи с продолжением санкционной политики недружественных государств в отношении России, пояснял один из инициаторов принятия закона, председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. В частности, Банк России сможет и в следующем году определять перечень чувствительной информации, которую кредитные организации и другие участники финансового рынка вправе не раскрывать. Такие перечни могут быть подготовлены и на индивидуальной основе. ЦБ также продолжит регулировать работу Национальной системы платежных карт (НСПК) в части функционирования международных банковских карт, в том числе ушедших из России платежных систем, и сроки прекращения операций по таким картам. Кроме того, регулятор и в 2026 году сможет на срок до шести месяцев приостанавливать операции и сделки банков и некредитных финансовых организаций, а также устанавливать нормативы, ограничивающие риски, и вводить иные показатели. При этом к участникам рынка могут быть установлены индивидуальные требования. Помимо этого, до 31 августа 2026 года продлеваются полномочия совета директоров ЦБ принимать согласованное с Росфинмониторингом решение об определении круга пользователей платформы цифрового рубля, которые вправе совершать на ней операции, а также перечень видов таких операций. Банк России также сможет запрещать российским страховщикам заключать сделки с контрагентами из недружественных стран, регулировать сроки действия страховых тарифов без ограничений и определять обязательства, не подлежащие передаче в перестрахование национальной перестраховочной компании. Продление специальных полномочий ЦБ – это стратегическая необходимость, позволяющая российской финансовой системе эффективно противостоять внешним вызовам, заявил журналистам член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин. Эти инструменты уже доказали свою эффективность, защитив граждан и бизнес от последствий санкционных атак, подчеркнул он. Закон вступит в силу с 1 января 2026 года.

