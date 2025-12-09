Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В ЦБ рассказали о эффекте от ужесточения денежно-кредитной политики - 09.12.2025
В ЦБ рассказали о эффекте от ужесточения денежно-кредитной политики
2025-12-09T19:33+0300
2025-12-09T19:33+0300
МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Значительная часть эффекта от ужесточения денежно-кредитной политики в РФ во второй половине 2024 года уже нашла отражение в динамике инфляции, сообщается в бюллетене департамента исследований и прогнозирования ЦБ "О чем говорят тренды". Выводы и рекомендации, содержащиеся в бюллетене, могут не совпадать с официальной позицией Банка России. "В целом дезинфляционные процессы к началу четвертого квартала замедлились. Перенос решений по ДКП в ИПЦ, по оценкам Банка России, происходит постепенно в течение 3-6 кварталов. Поэтому значительная часть эффекта от ужесточения ДКП во второй половине 2024 года уже нашла отражение в динамике инфляции", - отмечают аналитики.
19:33 09.12.2025
 
МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Значительная часть эффекта от ужесточения денежно-кредитной политики в РФ во второй половине 2024 года уже нашла отражение в динамике инфляции, сообщается в бюллетене департамента исследований и прогнозирования ЦБ "О чем говорят тренды".
Выводы и рекомендации, содержащиеся в бюллетене, могут не совпадать с официальной позицией Банка России.
"В целом дезинфляционные процессы к началу четвертого квартала замедлились. Перенос решений по ДКП в ИПЦ, по оценкам Банка России, происходит постепенно в течение 3-6 кварталов. Поэтому значительная часть эффекта от ужесточения ДКП во второй половине 2024 года уже нашла отражение в динамике инфляции", - отмечают аналитики.
Министр финансов РФ Антон Силуанов - ПРАЙМ, 1920, 09.12.2025
Силуанов назвал идеальную конструкцию для российской экономики
12:25
 
Банк РоссииФинансыРОССИЯРФбанк РоссияБанки
 
 
