В ЦБ рассказали о эффекте от ужесточения денежно-кредитной политики
09.12.2025


2025-12-09


МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Значительная часть эффекта от ужесточения денежно-кредитной политики в РФ во второй половине 2024 года уже нашла отражение в динамике инфляции, сообщается в бюллетене департамента исследований и прогнозирования ЦБ "О чем говорят тренды". Выводы и рекомендации, содержащиеся в бюллетене, могут не совпадать с официальной позицией Банка России. "В целом дезинфляционные процессы к началу четвертого квартала замедлились. Перенос решений по ДКП в ИПЦ, по оценкам Банка России, происходит постепенно в течение 3-6 кварталов. Поэтому значительная часть эффекта от ужесточения ДКП во второй половине 2024 года уже нашла отражение в динамике инфляции", - отмечают аналитики.

