https://1prime.ru/20251209/tsb-865376574.html
ЦБ предупредил о рисках для замедления инфляции от быстрого смягчения ДКП
ЦБ предупредил о рисках для замедления инфляции от быстрого смягчения ДКП - 09.12.2025, ПРАЙМ
ЦБ предупредил о рисках для замедления инфляции от быстрого смягчения ДКП
Дальнейшее быстрое смягчение денежно-кредитных условий может создать риски для устойчивого замедления инфляции в РФ до 4% в 2026 году, говорится в бюллетене... | 09.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-09T19:49+0300
2025-12-09T19:49+0300
2025-12-09T19:58+0300
банк россии
финансы
банки
рф
банк россия
https://cdnn.1prime.ru/img/84140/64/841406476_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_bbf06e1de4c14ca1cbaa7af170be4cd1.jpg
МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Дальнейшее быстрое смягчение денежно-кредитных условий может создать риски для устойчивого замедления инфляции в РФ до 4% в 2026 году, говорится в бюллетене департамента исследований и прогнозирования ЦБ "О чем говорят тренды". Выводы и рекомендации, содержащиеся в бюллетене, могут не совпадать с официальной позицией Банка России. "Дальнейшее быстрое смягчение денежно-кредитных условий, которое было бы способно подстегнуть ускорение роста кредита и денежных агрегатов, может создать риски для устойчивого замедления роста цен к 4% в следующем году. Это необходимо учитывать при выборе траектории ключевой ставки в предстоящие месяцы", - сказано в бюллетене.
https://1prime.ru/20251209/tsb-865376252.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84140/64/841406476_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_a6940ddf011da7015ace2ca123169303.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, банки, рф, банк россия
Банк России, Финансы, Банки, РФ, банк Россия
ЦБ предупредил о рисках для замедления инфляции от быстрого смягчения ДКП
ЦБ: дальнейшее смягчение условий может привести к замедлению инфляции до 4%
МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Дальнейшее быстрое смягчение денежно-кредитных условий может создать риски для устойчивого замедления инфляции в РФ до 4% в 2026 году, говорится в бюллетене департамента исследований и прогнозирования ЦБ "О чем говорят тренды".
Выводы и рекомендации, содержащиеся в бюллетене, могут не совпадать с официальной позицией Банка России
.
"Дальнейшее быстрое смягчение денежно-кредитных условий, которое было бы способно подстегнуть ускорение роста кредита и денежных агрегатов, может создать риски для устойчивого замедления роста цен к 4% в следующем году. Это необходимо учитывать при выборе траектории ключевой ставки в предстоящие месяцы", - сказано в бюллетене.
В ЦБ рассказали о эффекте от ужесточения денежно-кредитной политики