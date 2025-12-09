https://1prime.ru/20251209/tsb-865376574.html

ЦБ предупредил о рисках для замедления инфляции от быстрого смягчения ДКП

2025-12-09T19:49+0300

2025-12-09T19:49+0300

2025-12-09T19:58+0300

банк россии

финансы

банки

рф

банк россия

МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Дальнейшее быстрое смягчение денежно-кредитных условий может создать риски для устойчивого замедления инфляции в РФ до 4% в 2026 году, говорится в бюллетене департамента исследований и прогнозирования ЦБ "О чем говорят тренды". Выводы и рекомендации, содержащиеся в бюллетене, могут не совпадать с официальной позицией Банка России. "Дальнейшее быстрое смягчение денежно-кредитных условий, которое было бы способно подстегнуть ускорение роста кредита и денежных агрегатов, может создать риски для устойчивого замедления роста цен к 4% в следующем году. Это необходимо учитывать при выборе траектории ключевой ставки в предстоящие месяцы", - сказано в бюллетене.

рф

2025

финансы, банки, рф, банк россия