Рост инфляционных ожиданий говорит о необходимости жестких ДКУ, считает ЦБ

09.12.2025, ПРАЙМ

Рост инфляционных ожиданий указывает на необходимость поддержания жестких денежно-кредитных условий в РФ продолжительный период времени

МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Рост инфляционных ожиданий указывает на необходимость поддержания жестких денежно-кредитных условий в РФ продолжительный период времени, сообщается в бюллетене департамента исследований и прогнозирования ЦБ "О чем говорят тренды". Выводы и рекомендации, содержащиеся в бюллетене, могут не совпадать с официальной позицией Банка России. "На необходимость поддержания жестких ДКУ продолжительный период времени указывает и рост инфляционных ожиданий", - говорят аналитики. Отмечается, что, в частности, продолжился рост ценовых ожиданий производителей потребительских товаров. "Выросли и остались на повышенном уровне инфляционные ожидания населения. Уровень инфляционных ожиданий близок к значениям начала года, характеризовавшегося значительно более высокими темпами роста цен", - сообщают аналитики.

