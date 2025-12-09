Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
09.12.2025
Рост инфляционных ожиданий говорит о необходимости жестких ДКУ, считает ЦБ
МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Рост инфляционных ожиданий указывает на необходимость поддержания жестких денежно-кредитных условий в РФ продолжительный период времени, сообщается в бюллетене департамента исследований и прогнозирования ЦБ "О чем говорят тренды". Выводы и рекомендации, содержащиеся в бюллетене, могут не совпадать с официальной позицией Банка России. "На необходимость поддержания жестких ДКУ продолжительный период времени указывает и рост инфляционных ожиданий", - говорят аналитики. Отмечается, что, в частности, продолжился рост ценовых ожиданий производителей потребительских товаров. "Выросли и остались на повышенном уровне инфляционные ожидания населения. Уровень инфляционных ожиданий близок к значениям начала года, характеризовавшегося значительно более высокими темпами роста цен", - сообщают аналитики.
20:17 09.12.2025
 
Рост инфляционных ожиданий говорит о необходимости жестких ДКУ, считает ЦБ

Центробанк: рост инфляционных ожиданий указывает на необходимость жестких ДКУ

МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Рост инфляционных ожиданий указывает на необходимость поддержания жестких денежно-кредитных условий в РФ продолжительный период времени, сообщается в бюллетене департамента исследований и прогнозирования ЦБ "О чем говорят тренды".
Выводы и рекомендации, содержащиеся в бюллетене, могут не совпадать с официальной позицией Банка России.
"На необходимость поддержания жестких ДКУ продолжительный период времени указывает и рост инфляционных ожиданий", - говорят аналитики.
Отмечается, что, в частности, продолжился рост ценовых ожиданий производителей потребительских товаров. "Выросли и остались на повышенном уровне инфляционные ожидания населения. Уровень инфляционных ожиданий близок к значениям начала года, характеризовавшегося значительно более высокими темпами роста цен", - сообщают аналитики.
ЦБ предупредил о рисках для замедления инфляции от быстрого смягчения ДКП
