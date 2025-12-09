https://1prime.ru/20251209/tsb-865377015.html
Рост инфляционных ожиданий говорит о необходимости жестких ДКУ, считает ЦБ
Рост инфляционных ожиданий говорит о необходимости жестких ДКУ, считает ЦБ
2025-12-09T20:17+0300
банк россии
банки
финансы
россия
рф
банк россия
рф
МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Рост инфляционных ожиданий указывает на необходимость поддержания жестких денежно-кредитных условий в РФ продолжительный период времени, сообщается в бюллетене департамента исследований и прогнозирования ЦБ "О чем говорят тренды".
Выводы и рекомендации, содержащиеся в бюллетене, могут не совпадать с официальной позицией Банка России
.
"На необходимость поддержания жестких ДКУ продолжительный период времени указывает и рост инфляционных ожиданий", - говорят аналитики.
Отмечается, что, в частности, продолжился рост ценовых ожиданий производителей потребительских товаров. "Выросли и остались на повышенном уровне инфляционные ожидания населения. Уровень инфляционных ожиданий близок к значениям начала года, характеризовавшегося значительно более высокими темпами роста цен", - сообщают аналитики.
