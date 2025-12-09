https://1prime.ru/20251209/tsb-865377189.html

В ЦБ объяснили, почему траектория ключевой ставки должна быть высокой

2025-12-09T20:32+0300

МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Траектория ключевой ставки ЦБ должна оставаться высокой для возврата инфляции в РФ к 4% и ее закрепления на этом уровне, говорится в бюллетене департамента исследований и прогнозирования ЦБ "О чем говорят тренды". Выводы и рекомендации, содержащиеся в бюллетене, могут не совпадать с официальной позицией Банка России. "С учетом временных лагов трансмиссионного механизма в ближайшие кварталы сдерживающее влияние на динамику цен должно продолжиться. Однако для возврата инфляции к 4% и ее закрепления на этом уровне траектория ключевой ставки (жесткость ДКП) должна оставаться высокой", - сказано в бюллетене.

