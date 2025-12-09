https://1prime.ru/20251209/tsb-865378497.html

Банк России упростит учет обособленных ценных бумаг

2025-12-09T21:22+0300

МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Банк России упростит учет обособленных ценных бумаг, что снизит нагрузку на участников рынка и упростит клиентский путь, говорится в сообщении регулятора. ЦБ РФ до конца года выйдет с предложением по упрощению проверок депозитарных цепочек владения ценными бумагами, говорил в ноябре заместитель председателя ЦБ РФ Филипп Габуния. Профучастники по указу президента обязаны обособлять ценные бумаги российских компаний, которые были куплены после 1 марта 2022 года и в цепочке владения которыми были недружественные нерезиденты. "Депозитарии до 18 декабря 2025 года включительно должны вывести на неторговые счета обособленные ценные бумаги: российские акции, если они или депозитарные расписки на них были приобретены после 1 марта 2022 года, а также еврооблигации и замещающие облигации, которые были приобретены после 3 марта 2023 года", - сообщил регулятор во вторник. Требование об обособленном учете таких ценных бумаг установлено указом президента РФ. Снять его можно только после проверки документов и сведений, подтверждающих, что в цепочке владения не было недружественных инвесторов. Теперь только чистые бумаги могут находиться на торговых счетах депо и свободно обращаться на биржевых торгах, в том числе в режиме переговорных сделок, сообщил ЦБ. В решении ЦБ также обозначен минимальный набор документов, который должен получить от клиента депозитарий (регистратор), чтобы прекратить вести обособленный учет. При переводе бумаг другому депозитарию (регистратору) он по запросу обязан поделиться всеми доступными ему сведениями. "Теперь каждому участнику учетной инфраструктуры не нужно собирать весь пакет документов по истории владения ценной бумагой – одному участнику достаточно сделать это один раз и дальше передавать полученную информацию по цепочке. Это снизит нагрузку на участников рынка и упростит клиентский путь", - отмечают в ЦБ. Также вводится период охлаждения: прекратить обособленный учет ценных бумаг или исполнить поручение об их переводе в другой депозитарий (регистратору) можно будет через шесть рабочих дней после направления уведомления в ЦБ. С 12 января 2026 года начнут действовать новые требования к обособленному учету: с этого момента бумаги, приобретенные на биржевых торгах, не нужно будет обособлять и проверять всех владельцев. Что касается внебиржевых сделок, то в отношении них сохраняется обязанность обособлять бумаги. При этом депозитарии и регистраторы обязаны сдавать ежедневную отчетность по операциям с обособленными ценными бумагами в ЦБ. "Регулятор внимательно следит за тем, как участники рынка соблюдают требования указа президента Российской Федерации № 138. В случае нарушений Банк России будет применять жесткие надзорные меры", - отмечается в сообщении регулятора.

