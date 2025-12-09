https://1prime.ru/20251209/tsb-865379209.html
В ЦБ назвали причину замедления роста зарплат в России
В ЦБ назвали причину замедления роста зарплат в России
МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Постепенное уменьшение напряжения на рынке труда стало более заметно сказываться на динамике заработных плат, рост которых замедлился, говорится в бюллетене аналитиков Банка России "О чем говорят тренды". Выводы и рекомендации, содержащиеся в бюллетене, могут не совпадать с официальной позицией Банка России. "Постепенное уменьшение напряжения на рынке труда стало более заметно сказываться на динамике заработных плат, рост которых замедлился", - говорится в материалах аналитиков. "Сближение роста зарплат с ростом производительности труда приведет к снижению устойчивого инфляционного давления", - отмечают аналитики ЦБ. Также указывается, что экономическая активность в российской экономике в осенние месяцы сохранялась вблизи уровней, достигнутых в летние месяцы. При этом по-прежнему наблюдается неоднородная ситуация в разных сегментах. "Так, в потребительском сегменте сохраняется рост, подпитываемый увеличением доходов населения и потребительского спроса. Также увеличиваются отдельные компоненты ненефтегазового экспорта. Снижение спроса и выпуска наблюдается в ряде гражданских отраслей обрабатывающей промышленности", - заключили аналитики ЦБ.
МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Постепенное уменьшение напряжения на рынке труда стало более заметно сказываться на динамике заработных плат, рост которых замедлился, говорится в бюллетене аналитиков Банка России "О чем говорят тренды".
Выводы и рекомендации, содержащиеся в бюллетене, могут не совпадать с официальной позицией Банка России
"Постепенное уменьшение напряжения на рынке труда стало более заметно сказываться на динамике заработных плат, рост которых замедлился", - говорится в материалах аналитиков.
"Сближение роста зарплат с ростом производительности труда приведет к снижению устойчивого инфляционного давления", - отмечают аналитики ЦБ.
Также указывается, что экономическая активность в российской экономике в осенние месяцы сохранялась вблизи уровней, достигнутых в летние месяцы. При этом по-прежнему наблюдается неоднородная ситуация в разных сегментах.
"Так, в потребительском сегменте сохраняется рост, подпитываемый увеличением доходов населения и потребительского спроса. Также увеличиваются отдельные компоненты ненефтегазового экспорта. Снижение спроса и выпуска наблюдается в ряде гражданских отраслей обрабатывающей промышленности", - заключили аналитики ЦБ.
