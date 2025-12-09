Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Устойчивые факторы говорят в пользу дальнейшего замедления годовой инфляции в 2026 году, даже с учетом разовых проинфляционных факторов, сообщает департамент исследований и прогнозирования ЦБ. Выводы и рекомендации, содержащиеся в бюллетене, могут не совпадать с официальной позицией Банка России. "Все устойчивые факторы говорят в пользу дальнейшего замедления годовой инфляции в 2026 году, даже с учетом разовых проинфляционных факторов, связанных с объявленным повышением сборов, налогов и тарифов на жилищно-коммунальные услуги", - сообщается в бюллетене департамента исследований и прогнозирования ЦБ РФ "О чем говорят тренды". При этом, как говорят аналитики, устойчивые компоненты роста потребительских цен остаются повышенными и пока не показывают выраженной тенденции к снижению.
19:41 09.12.2025
 
Устойчивые факторы говорят о замедлении инфляции в 2026 году, заявили в ЦБ

Центробанк: устойчивые факторы говорят в пользу замедления годовой инфляции в 2026 году

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка РФ в Москве
Здание Центрального банка РФ в Москве - ПРАЙМ, 1920, 09.12.2025
Здание Центрального банка РФ в Москве. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Устойчивые факторы говорят в пользу дальнейшего замедления годовой инфляции в 2026 году, даже с учетом разовых проинфляционных факторов, сообщает департамент исследований и прогнозирования ЦБ.
Выводы и рекомендации, содержащиеся в бюллетене, могут не совпадать с официальной позицией Банка России.
"Все устойчивые факторы говорят в пользу дальнейшего замедления годовой инфляции в 2026 году, даже с учетом разовых проинфляционных факторов, связанных с объявленным повышением сборов, налогов и тарифов на жилищно-коммунальные услуги", - сообщается в бюллетене департамента исследований и прогнозирования ЦБ РФ "О чем говорят тренды".
При этом, как говорят аналитики, устойчивые компоненты роста потребительских цен остаются повышенными и пока не показывают выраженной тенденции к снижению.
Банк России - ПРАЙМ, 1920, 09.12.2025
В ЦБ рассказали о эффекте от ужесточения денежно-кредитной политики
19:33
 
Банк России
 
 
