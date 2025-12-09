https://1prime.ru/20251209/tsentrobank-865376409.html
Устойчивые факторы говорят о замедлении инфляции в 2026 году, заявили в ЦБ
2025-12-09T19:41+0300
банк россии
финансы
россия
рф
банк россия
МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Устойчивые факторы говорят в пользу дальнейшего замедления годовой инфляции в 2026 году, даже с учетом разовых проинфляционных факторов, сообщает департамент исследований и прогнозирования ЦБ. Выводы и рекомендации, содержащиеся в бюллетене, могут не совпадать с официальной позицией Банка России. "Все устойчивые факторы говорят в пользу дальнейшего замедления годовой инфляции в 2026 году, даже с учетом разовых проинфляционных факторов, связанных с объявленным повышением сборов, налогов и тарифов на жилищно-коммунальные услуги", - сообщается в бюллетене департамента исследований и прогнозирования ЦБ РФ "О чем говорят тренды". При этом, как говорят аналитики, устойчивые компоненты роста потребительских цен остаются повышенными и пока не показывают выраженной тенденции к снижению.
