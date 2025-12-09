https://1prime.ru/20251209/tsentrobank-865376409.html

Устойчивые факторы говорят о замедлении инфляции в 2026 году, заявили в ЦБ

Устойчивые факторы говорят о замедлении инфляции в 2026 году, заявили в ЦБ - 09.12.2025, ПРАЙМ

Устойчивые факторы говорят о замедлении инфляции в 2026 году, заявили в ЦБ

Устойчивые факторы говорят в пользу дальнейшего замедления годовой инфляции в 2026 году, даже с учетом разовых проинфляционных факторов, сообщает департамент... | 09.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-09T19:41+0300

2025-12-09T19:41+0300

2025-12-09T19:41+0300

банк россии

финансы

россия

рф

банк россия

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/18/859874004_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_138097f2d9c00efca4ef5360545b2c00.jpg

МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Устойчивые факторы говорят в пользу дальнейшего замедления годовой инфляции в 2026 году, даже с учетом разовых проинфляционных факторов, сообщает департамент исследований и прогнозирования ЦБ. Выводы и рекомендации, содержащиеся в бюллетене, могут не совпадать с официальной позицией Банка России. "Все устойчивые факторы говорят в пользу дальнейшего замедления годовой инфляции в 2026 году, даже с учетом разовых проинфляционных факторов, связанных с объявленным повышением сборов, налогов и тарифов на жилищно-коммунальные услуги", - сообщается в бюллетене департамента исследований и прогнозирования ЦБ РФ "О чем говорят тренды". При этом, как говорят аналитики, устойчивые компоненты роста потребительских цен остаются повышенными и пока не показывают выраженной тенденции к снижению.

https://1prime.ru/20251209/tsb-865376252.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, россия, рф, банк россия