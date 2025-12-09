Аналитики Банка России рассказали о вторичных эффектах от повышения НДС

https://1prime.ru/20251209/tsentrobank-865379385.html
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Высока вероятность проявления значимых вторичных эффектов от повышения НДС на динамику цен через повышение инфляционных ожиданий, эффект уже начал проявляться среди предприятий, говорится в бюллетене аналитиков Банка России "О чем говорят тренды". Выводы и рекомендации, содержащиеся в бюллетене, могут не совпадать с официальной позицией Банка России. "В начале 2026 года в динамике цен проявится эффект от увеличения ставки НДС и других налоговых новаций. Прямой эффект на цены от изменения налога является разовым", - говорится в материалах аналитиков. "Однако высока вероятность проявления значимых вторичных эффектов на динамику цен через повышение инфляционных ожиданий. Судя по последним опросным данным, этот эффект уже начал проявляться среди предприятий", - сказано в бюллетене. Президент России Владимир Путин подписал закон о пересмотре НДС с 1 января 2026 года с 20% до 22% с сохранением льготной ставки в 10% для всех социально значимых товаров. В их число входят продукты питания, лекарства и медицинская продукция, товары для детей, издания периодической печати, книги, племенные сельскохозяйственные животные. Зампред Банка России Алексей Заботкин ранее говорил, что повышение НДС до 22% в России может добавить к инфляции 0,6-0,7 процентного пункта. Банк России прогнозирует инфляцию по итогам текущего года в коридоре 6,5-7%, а на следующий год в пределах 4-5%.
