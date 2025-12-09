Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Здание ЦБ РФ
Аналитики Банка России рассказали о вторичных эффектах от повышения НДС
Аналитики Банка России рассказали о вторичных эффектах от повышения НДС
2025-12-09T22:00+0300
2025-12-09T22:00+0300
банк россии
россия
владимир путин
алексей заботкин
банк россия
финансы
банки
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Высока вероятность проявления значимых вторичных эффектов от повышения НДС на динамику цен через повышение инфляционных ожиданий, эффект уже начал проявляться среди предприятий, говорится в бюллетене аналитиков Банка России "О чем говорят тренды". Выводы и рекомендации, содержащиеся в бюллетене, могут не совпадать с официальной позицией Банка России. "В начале 2026 года в динамике цен проявится эффект от увеличения ставки НДС и других налоговых новаций. Прямой эффект на цены от изменения налога является разовым", - говорится в материалах аналитиков. "Однако высока вероятность проявления значимых вторичных эффектов на динамику цен через повышение инфляционных ожиданий. Судя по последним опросным данным, этот эффект уже начал проявляться среди предприятий", - сказано в бюллетене. Президент России Владимир Путин подписал закон о пересмотре НДС с 1 января 2026 года с 20% до 22% с сохранением льготной ставки в 10% для всех социально значимых товаров. В их число входят продукты питания, лекарства и медицинская продукция, товары для детей, издания периодической печати, книги, племенные сельскохозяйственные животные. Зампред Банка России Алексей Заботкин ранее говорил, что повышение НДС до 22% в России может добавить к инфляции 0,6-0,7 процентного пункта. Банк России прогнозирует инфляцию по итогам текущего года в коридоре 6,5-7%, а на следующий год в пределах 4-5%.
россия, владимир путин, алексей заботкин, банк россия, финансы, банки
Банк России, РОССИЯ, Владимир Путин, Алексей Заботкин, банк Россия, Финансы, Банки
22:00 09.12.2025
 
Аналитики Банка России рассказали о вторичных эффектах от повышения НДС

Банк России: вероятность значимых вторичных эффектов на цены от повышения НДС высока

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПродукты в магазине
Продукты в магазине - ПРАЙМ, 1920, 09.12.2025
Продукты в магазине . Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Высока вероятность проявления значимых вторичных эффектов от повышения НДС на динамику цен через повышение инфляционных ожиданий, эффект уже начал проявляться среди предприятий, говорится в бюллетене аналитиков Банка России "О чем говорят тренды".
Выводы и рекомендации, содержащиеся в бюллетене, могут не совпадать с официальной позицией Банка России.
"В начале 2026 года в динамике цен проявится эффект от увеличения ставки НДС и других налоговых новаций. Прямой эффект на цены от изменения налога является разовым", - говорится в материалах аналитиков.
"Однако высока вероятность проявления значимых вторичных эффектов на динамику цен через повышение инфляционных ожиданий. Судя по последним опросным данным, этот эффект уже начал проявляться среди предприятий", - сказано в бюллетене.
Президент России Владимир Путин подписал закон о пересмотре НДС с 1 января 2026 года с 20% до 22% с сохранением льготной ставки в 10% для всех социально значимых товаров. В их число входят продукты питания, лекарства и медицинская продукция, товары для детей, издания периодической печати, книги, племенные сельскохозяйственные животные.
Зампред Банка России Алексей Заботкин ранее говорил, что повышение НДС до 22% в России может добавить к инфляции 0,6-0,7 процентного пункта.
Банк России прогнозирует инфляцию по итогам текущего года в коридоре 6,5-7%, а на следующий год в пределах 4-5%.
Банк РоссииРОССИЯВладимир ПутинАлексей Заботкинбанк РоссияФинансыБанки
 
 
