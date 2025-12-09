https://1prime.ru/20251209/ukaz-865342568.html

Подписан указ о гражданстве РФ для итальянского журналиста Бертолази и мецената Бордато

МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал указ о приеме в российское гражданство итальянского независимого журналиста Элизео Бертолази и президента ассоциации "Помогите нам спасти детей", почетного гражданина Беслана Эннио Бордато, соответствующий указ размещен на портале официального опубликования правовых актов. "B соответствии с пунктом "а" статьи 89 Конституции Российской Федерации постановляю принять в гражданство Российской Федерации следующих лиц: Бертолази Элизео, родившийся 30 декабря 1960 года в Италии, Бордато Эннио, родившийся 30 марта 1957 года в Италии", - говорится в документе.

