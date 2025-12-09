Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Подписан указ о гражданстве РФ для итальянского журналиста Бертолази и мецената Бордато - 09.12.2025
Подписан указ о гражданстве РФ для итальянского журналиста Бертолази и мецената Бордато
Лид дается в новой редакции | 09.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-09T01:21+0300
2025-12-09T01:21+0300
общество
бизнес
экономика
италия
владимир путин
Лид дается в новой редакции МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал указ о приеме в российское гражданство итальянского независимого журналиста Элизео Бертолази и президента ассоциации "Помогите нам спасти детей", почетного гражданина Беслана Эннио Бордато, соответствующий указ размещен на портале официального опубликования правовых актов. "B соответствии с пунктом "а" статьи 89 Конституции Российской Федерации постановляю принять в гражданство Российской Федерации следующих лиц: Бертолази Элизео, родившийся 30 декабря 1960 года в Италии, Бордато Эннио, родившийся 30 марта 1957 года в Италии", - говорится в документе.
италия
общество , бизнес, италия, владимир путин
Общество , Бизнес, Экономика, ИТАЛИЯ, Владимир Путин
01:21 09.12.2025
 

Подписан указ о гражданстве РФ для итальянского журналиста Бертолази и мецената Бордато

Лид дается в новой редакции
МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал указ о приеме в российское гражданство итальянского независимого журналиста Элизео Бертолази и президента ассоциации "Помогите нам спасти детей", почетного гражданина Беслана Эннио Бордато, соответствующий указ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
"B соответствии с пунктом "а" статьи 89 Конституции Российской Федерации постановляю принять в гражданство Российской Федерации следующих лиц: Бертолази Элизео, родившийся 30 декабря 1960 года в Италии, Бордато Эннио, родившийся 30 марта 1957 года в Италии", - говорится в документе.
 
Экономика Общество Бизнес ИТАЛИЯ Владимир Путин
 
 
