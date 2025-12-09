https://1prime.ru/20251209/ukaz-865342568.html
Подписан указ о гражданстве РФ для итальянского журналиста Бертолази и мецената Бордато
Подписан указ о гражданстве РФ для итальянского журналиста Бертолази и мецената Бордато - 09.12.2025, ПРАЙМ
Подписан указ о гражданстве РФ для итальянского журналиста Бертолази и мецената Бордато
Лид дается в новой редакции | 09.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-09T01:21+0300
2025-12-09T01:21+0300
2025-12-09T01:21+0300
общество
бизнес
экономика
италия
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865342568.jpg?1765232471
Лид дается в новой редакции
МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал указ о приеме в российское гражданство итальянского независимого журналиста Элизео Бертолази и президента ассоциации "Помогите нам спасти детей", почетного гражданина Беслана Эннио Бордато, соответствующий указ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
"B соответствии с пунктом "а" статьи 89 Конституции Российской Федерации постановляю принять в гражданство Российской Федерации следующих лиц: Бертолази Элизео, родившийся 30 декабря 1960 года в Италии, Бордато Эннио, родившийся 30 марта 1957 года в Италии", - говорится в документе.
италия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , бизнес, италия, владимир путин
Общество , Бизнес, Экономика, ИТАЛИЯ, Владимир Путин
Лид дается в новой редакции
МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал указ о приеме в российское гражданство итальянского независимого журналиста Элизео Бертолази и президента ассоциации "Помогите нам спасти детей", почетного гражданина Беслана Эннио Бордато, соответствующий указ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
"B соответствии с пунктом "а" статьи 89 Конституции Российской Федерации постановляю принять в гражданство Российской Федерации следующих лиц: Бертолази Элизео, родившийся 30 декабря 1960 года в Италии, Бордато Эннио, родившийся 30 марта 1957 года в Италии", - говорится в документе.