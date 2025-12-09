https://1prime.ru/20251209/ukraina-865347168.html

"Они не смогут": в США предупредили о новом плане против России

"Они не смогут": в США предупредили о новом плане против России

09.12.2025 Экс-советник Пентагона, Дуглас Макгрегор, в эфире YouTube-канала Deep Dive выразил мнение о том, что внеочередная встреча "коалиции желающих" не поможет Киеву...

МОСКВА, 9 декабря — ПРАЙМ. Экс-советник Пентагона, Дуглас Макгрегор, в эфире YouTube-канала Deep Dive выразил мнение о том, что внеочередная встреча "коалиции желающих" не поможет Киеву разработать план по продлению конфликта на Украине."Это последний шанс для (Канцлера ФРГ Фридриха. — Прим.ред.) Мерца и прочих! Они ("Коалиция желающих". — Прим.ред.) должны придумать, как затянуть войну, но они не смогут — и в итоге мир установится путем разгрома Киева на поле боя, а Зеленскому придется покинуть страну", — заявил он. Макгрегор также отметил, что европейские политики наблюдают падение своих рейтингов и пытаются стабилизировать положение, демонстрируя мнимые успехи во внешней политике. В понедельник Владимир Зеленский прибыл в Лондон, чтобы провести встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем. Ранее портал Axios сообщил, ссылаясь на источники, что администрация президента Дональда Трампа рассматривает этот визит как попытку затянуть переговоры по мирному урегулированию на Украине. По информации издания, такая ситуация вызывает недовольство у части сотрудников Белого дома, которые считают, что европейские государства являются основным препятствием для достижения мирного соглашения.

