"Они не смогут": в США предупредили о новом плане против России - 09.12.2025
"Они не смогут": в США предупредили о новом плане против России
"Они не смогут": в США предупредили о новом плане против России - 09.12.2025, ПРАЙМ
"Они не смогут": в США предупредили о новом плане против России
Экс-советник Пентагона, Дуглас Макгрегор, в эфире YouTube-канала Deep Dive выразил мнение о том, что внеочередная встреча "коалиции желающих" не поможет Киеву... | 09.12.2025, ПРАЙМ
мировая экономика
общество
украина
фрг
дуглас макгрегор
владимир зеленский
киев
кир стармер
МОСКВА, 9 декабря — ПРАЙМ. Экс-советник Пентагона, Дуглас Макгрегор, в эфире YouTube-канала Deep Dive выразил мнение о том, что внеочередная встреча "коалиции желающих" не поможет Киеву разработать план по продлению конфликта на Украине."Это последний шанс для (Канцлера ФРГ Фридриха. — Прим.ред.) Мерца и прочих! Они ("Коалиция желающих". — Прим.ред.) должны придумать, как затянуть войну, но они не смогут — и в итоге мир установится путем разгрома Киева на поле боя, а Зеленскому придется покинуть страну", — заявил он. Макгрегор также отметил, что европейские политики наблюдают падение своих рейтингов и пытаются стабилизировать положение, демонстрируя мнимые успехи во внешней политике. В понедельник Владимир Зеленский прибыл в Лондон, чтобы провести встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем. Ранее портал Axios сообщил, ссылаясь на источники, что администрация президента Дональда Трампа рассматривает этот визит как попытку затянуть переговоры по мирному урегулированию на Украине. По информации издания, такая ситуация вызывает недовольство у части сотрудников Белого дома, которые считают, что европейские государства являются основным препятствием для достижения мирного соглашения.
украина
фрг
киев
07:16 09.12.2025
 
"Они не смогут": в США предупредили о новом плане против России

Макгрегор: встреча "коалиции желающих" не даст Киеву затянуть конфликт

Владимир Зеленский, Эмманюэль Макрон и Кир Стармер на саммите Европейского политического сообщества в Тиране. 16 мая 2025
Владимир Зеленский, Эмманюэль Макрон и Кир Стармер на саммите Европейского политического сообщества в Тиране. 16 мая 2025
Владимир Зеленский, Эмманюэль Макрон и Кир Стармер на саммите Европейского политического сообщества в Тиране. 16 мая 2025. Архивное фото
© Фото : Simon Dawson / No 10 Downing Street
МОСКВА, 9 декабря — ПРАЙМ. Экс-советник Пентагона, Дуглас Макгрегор, в эфире YouTube-канала Deep Dive выразил мнение о том, что внеочередная встреча "коалиции желающих" не поможет Киеву разработать план по продлению конфликта на Украине.
"Это последний шанс для (Канцлера ФРГ Фридриха. — Прим.ред.) Мерца и прочих! Они ("Коалиция желающих". — Прим.ред.) должны придумать, как затянуть войну, но они не смогут — и в итоге мир установится путем разгрома Киева на поле боя, а Зеленскому придется покинуть страну", — заявил он.
"Долго не продержатся": в Киеве заявили о катастрофе на Украине
07:10
07:10
Макгрегор также отметил, что европейские политики наблюдают падение своих рейтингов и пытаются стабилизировать положение, демонстрируя мнимые успехи во внешней политике.
В понедельник Владимир Зеленский прибыл в Лондон, чтобы провести встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем.
Стармер, Макрон и Мерц проведут встречу с Зеленским, пишет Independent
6 декабря, 19:36
6 декабря, 19:36
Ранее портал Axios сообщил, ссылаясь на источники, что администрация президента Дональда Трампа рассматривает этот визит как попытку затянуть переговоры по мирному урегулированию на Украине.
По информации издания, такая ситуация вызывает недовольство у части сотрудников Белого дома, которые считают, что европейские государства являются основным препятствием для достижения мирного соглашения.
Макрон пригрозил "картами на руках" по Украине
Вчера, 19:39
Вчера, 19:39
 
Мировая экономика, Общество, УКРАИНА, ФРГ, Дуглас Макгрегор, Владимир Зеленский, Киев, Кир Стармер
 
 
