2025-12-09T07:22+0300
2025-12-09T07:22+0300
2025-12-09T07:24+0300
общество
мировая экономика
украина
киев
израиль
владимир зеленский
the national interest
МОСКВА, 9 декабря — ПРАЙМ. Согласно мнению немецкого политолога Патрика Бааба, высказанному в эфире YouTube-канала Deep Dive, Владимир Зеленский оказался в столь опасной ситуации, что может задуматься о бегстве с территории Украины. "Зеленский находится в очень опасном положении, поэтому его единственная надежда — это американский спецназ, который поможет ему перебраться в другую страну", — отметил он. Эксперт считает, что надежды на то, что украинские вооруженные силы смогут изменить ход спецоперации, отсутствуют, поэтому Зеленский может попытаться покинуть страну, чтобы избежать последствий неудачной ситуации на фронте. Недавно журнал The National Interest сообщил, что неудачные действия украинских войск и постоянное давление могут вынудить лидера Киева бежать в Израиль. Журналист Пол Стейган написал, что Соединенные Штаты планируют освободиться от Зеленского, поскольку он не готов согласиться с позицией Вашингтона по поводу украинского конфликта.
