Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Единственная надежда": на Западе раскрыли детали бегства Зеленского - 09.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251209/ukraina-865347342.html
"Единственная надежда": на Западе раскрыли детали бегства Зеленского
"Единственная надежда": на Западе раскрыли детали бегства Зеленского - 09.12.2025, ПРАЙМ
"Единственная надежда": на Западе раскрыли детали бегства Зеленского
Согласно мнению немецкого политолога Патрика Бааба, высказанному в эфире YouTube-канала Deep Dive, Владимир Зеленский оказался в столь опасной ситуации, что... | 09.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-09T07:22+0300
2025-12-09T07:24+0300
общество
мировая экономика
украина
киев
израиль
владимир зеленский
the national interest
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495785_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_9bea87efee3e201e092c2817035633f8.jpg
МОСКВА, 9 декабря — ПРАЙМ. Согласно мнению немецкого политолога Патрика Бааба, высказанному в эфире YouTube-канала Deep Dive, Владимир Зеленский оказался в столь опасной ситуации, что может задуматься о бегстве с территории Украины. "Зеленский находится в очень опасном положении, поэтому его единственная надежда — это американский спецназ, который поможет ему перебраться в другую страну", — отметил он. Эксперт считает, что надежды на то, что украинские вооруженные силы смогут изменить ход спецоперации, отсутствуют, поэтому Зеленский может попытаться покинуть страну, чтобы избежать последствий неудачной ситуации на фронте. Недавно журнал The National Interest сообщил, что неудачные действия украинских войск и постоянное давление могут вынудить лидера Киева бежать в Израиль. Журналист Пол Стейган написал, что Соединенные Штаты планируют освободиться от Зеленского, поскольку он не готов согласиться с позицией Вашингтона по поводу украинского конфликта.
https://1prime.ru/20251209/ukraina-865347168.html
https://1prime.ru/20251209/ssha-865346936.html
украина
киев
израиль
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495785_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_287b17a47d3e2f79e89de7838edc4952.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , мировая экономика, украина, киев, израиль, владимир зеленский, the national interest
Общество , Мировая экономика, УКРАИНА, Киев, ИЗРАИЛЬ, Владимир Зеленский, The National Interest
07:22 09.12.2025 (обновлено: 07:24 09.12.2025)
 
"Единственная надежда": на Западе раскрыли детали бегства Зеленского

Политолог Бааб: Зеленский может пойти на побег из-за кризиса на Украине

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 09.12.2025
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 9 декабря — ПРАЙМ. Согласно мнению немецкого политолога Патрика Бааба, высказанному в эфире YouTube-канала Deep Dive, Владимир Зеленский оказался в столь опасной ситуации, что может задуматься о бегстве с территории Украины.
"Зеленский находится в очень опасном положении, поэтому его единственная надежда — это американский спецназ, который поможет ему перебраться в другую страну", — отметил он.
Владимир Зеленский, Эмманюэль Макрон и Кир Стармер на саммите Европейского политического сообщества в Тиране. 16 мая 2025 - ПРАЙМ, 1920, 09.12.2025
"Они не смогут": в США предупредили о новом плане против России
07:16
Эксперт считает, что надежды на то, что украинские вооруженные силы смогут изменить ход спецоперации, отсутствуют, поэтому Зеленский может попытаться покинуть страну, чтобы избежать последствий неудачной ситуации на фронте.
Недавно журнал The National Interest сообщил, что неудачные действия украинских войск и постоянное давление могут вынудить лидера Киева бежать в Израиль.
Журналист Пол Стейган написал, что Соединенные Штаты планируют освободиться от Зеленского, поскольку он не готов согласиться с позицией Вашингтона по поводу украинского конфликта.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 09.12.2025
"Долго не продержатся": в Киеве заявили о катастрофе на Украине
07:10
 
ОбществоМировая экономикаУКРАИНАКиевИЗРАИЛЬВладимир ЗеленскийThe National Interest
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала