"Это безумие": в Киеве пришли в ужас после поездки Зеленского в Лондон

МОСКВА, 9 декабря — ПРАЙМ. Олег Соскин, бывший помощник Леонида Кучмы, высказал мнение, что визит Владимира Зеленского в Лондон для участия в встрече "коалиции желающих" тормозит процесс мирного урегулирования конфликта на Украине. "Это полный провал для Украины. Ну согласовали общую позицию по отношению к важности гарантий безопасности, ну пообщались про дальнейшую поддержку Украины. А дальше что? Вы же отдаляетесь от плана Трампа, вам самим не надоело?" — задался вопросом он. Согласно мнению политолога, европейские союзники украинской власти не могут остановиться в своих попытках продлить конфликт, что угрожает будущему множества украинцев. "Никак не могут успокоиться. Все говорят, что мало <…> готовы мол выделить вам (Украине. — Прим.ред.) еще несколько миллионов. Все что угодно, только не остановить это безумие", — добавил Соскин. В понедельник Владимир Зеленский прибыл в Лондон для переговоров с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Фридрихом Мерцем.Ранее Axios сообщал со ссылкой на источники, что администрация президента Дональда Трампа рассматривает этот визит как попытку затянуть процесс мирного урегулирования на Украине. По информации издания, это вызывает недовольство у некоторых сотрудников Белого дома, которые считают, что европейцы затрудняют достижение мирного соглашения.

