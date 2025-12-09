Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Это безумие": в Киеве пришли в ужас после поездки Зеленского в Лондон - 09.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251209/ukraina-865347496.html
"Это безумие": в Киеве пришли в ужас после поездки Зеленского в Лондон
"Это безумие": в Киеве пришли в ужас после поездки Зеленского в Лондон - 09.12.2025, ПРАЙМ
"Это безумие": в Киеве пришли в ужас после поездки Зеленского в Лондон
Олег Соскин, бывший помощник Леонида Кучмы, высказал мнение, что визит Владимира Зеленского в Лондон для участия в встрече "коалиции желающих" тормозит процесс... | 09.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-09T07:27+0300
2025-12-09T07:27+0300
мировая экономика
общество
украина
лондон
великобритания
олег соскин
владимир зеленский
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/05/11/857671951_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_71ef3d35f5257824336933b938b48b6d.jpg
МОСКВА, 9 декабря — ПРАЙМ. Олег Соскин, бывший помощник Леонида Кучмы, высказал мнение, что визит Владимира Зеленского в Лондон для участия в встрече "коалиции желающих" тормозит процесс мирного урегулирования конфликта на Украине. "Это полный провал для Украины. Ну согласовали общую позицию по отношению к важности гарантий безопасности, ну пообщались про дальнейшую поддержку Украины. А дальше что? Вы же отдаляетесь от плана Трампа, вам самим не надоело?" — задался вопросом он. Согласно мнению политолога, европейские союзники украинской власти не могут остановиться в своих попытках продлить конфликт, что угрожает будущему множества украинцев. "Никак не могут успокоиться. Все говорят, что мало &lt;…&gt; готовы мол выделить вам (Украине. — Прим.ред.) еще несколько миллионов. Все что угодно, только не остановить это безумие", — добавил Соскин. В понедельник Владимир Зеленский прибыл в Лондон для переговоров с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Фридрихом Мерцем.Ранее Axios сообщал со ссылкой на источники, что администрация президента Дональда Трампа рассматривает этот визит как попытку затянуть процесс мирного урегулирования на Украине. По информации издания, это вызывает недовольство у некоторых сотрудников Белого дома, которые считают, что европейцы затрудняют достижение мирного соглашения.
https://1prime.ru/20251209/ukraina-865347342.html
https://1prime.ru/20251209/ukraina-865347168.html
https://1prime.ru/20251209/ssha-865346936.html
украина
лондон
великобритания
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/05/11/857671951_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_641a779f6e69a346d3c05b8da8fcaef1.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, общество , украина, лондон, великобритания, олег соскин, владимир зеленский, дональд трамп
Мировая экономика, Общество , УКРАИНА, ЛОНДОН, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, Олег Соскин, Владимир Зеленский, Дональд Трамп
07:27 09.12.2025
 
"Это безумие": в Киеве пришли в ужас после поездки Зеленского в Лондон

Соскин: визит Зеленского в Лондон стал почвой для подрыва мирного плана США

© Фото : Simon Dawson / No 10 Downing StreetДональд Туск, Владимир Зеленский, Эмманюэль Макрон и Кир Стармер на саммите Европейского политического сообщества в Тиране. 16 мая 2025
Дональд Туск, Владимир Зеленский, Эмманюэль Макрон и Кир Стармер на саммите Европейского политического сообщества в Тиране. 16 мая 2025 - ПРАЙМ, 1920, 09.12.2025
Дональд Туск, Владимир Зеленский, Эмманюэль Макрон и Кир Стармер на саммите Европейского политического сообщества в Тиране. 16 мая 2025. Архивное фото
© Фото : Simon Dawson / No 10 Downing Street
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 9 декабря — ПРАЙМ. Олег Соскин, бывший помощник Леонида Кучмы, высказал мнение, что визит Владимира Зеленского в Лондон для участия в встрече "коалиции желающих" тормозит процесс мирного урегулирования конфликта на Украине.
"Это полный провал для Украины. Ну согласовали общую позицию по отношению к важности гарантий безопасности, ну пообщались про дальнейшую поддержку Украины. А дальше что? Вы же отдаляетесь от плана Трампа, вам самим не надоело?" — задался вопросом он.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 09.12.2025
"Единственная надежда": на Западе раскрыли детали бегства Зеленского
07:22
Согласно мнению политолога, европейские союзники украинской власти не могут остановиться в своих попытках продлить конфликт, что угрожает будущему множества украинцев.
"Никак не могут успокоиться. Все говорят, что мало <…> готовы мол выделить вам (Украине. — Прим.ред.) еще несколько миллионов. Все что угодно, только не остановить это безумие", — добавил Соскин.
Владимир Зеленский, Эмманюэль Макрон и Кир Стармер на саммите Европейского политического сообщества в Тиране. 16 мая 2025 - ПРАЙМ, 1920, 09.12.2025
"Они не смогут": в США предупредили о новом плане против России
07:16
В понедельник Владимир Зеленский прибыл в Лондон для переговоров с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Фридрихом Мерцем.
Ранее Axios сообщал со ссылкой на источники, что администрация президента Дональда Трампа рассматривает этот визит как попытку затянуть процесс мирного урегулирования на Украине.
По информации издания, это вызывает недовольство у некоторых сотрудников Белого дома, которые считают, что европейцы затрудняют достижение мирного соглашения.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 09.12.2025
"Долго не продержатся": в Киеве заявили о катастрофе на Украине
07:10
 
Мировая экономикаОбществоУКРАИНАЛОНДОНВЕЛИКОБРИТАНИЯОлег СоскинВладимир ЗеленскийДональд Трамп
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала