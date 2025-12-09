Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В МИД России заявили о продолжении переговоров с Украиной в Стамбуле - 09.12.2025, ПРАЙМ
В МИД России заявили о продолжении переговоров с Украиной в Стамбуле
Родион Мирошник, посол МИД России по особым поручениям относительно преступлений киевского режима, заявил в газете "Известия", что Москва сохраняет неизменность | 09.12.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 9 декабря — ПРАЙМ. Родион Мирошник, посол МИД России по особым поручениям относительно преступлений киевского режима, заявил в газете "Известия", что Москва сохраняет неизменность своих позиций и готова продолжать диалог с Украиной в стамбульском формате. "Сегодня Россия сделала свой шаг. Россия вынесла свое предложение, сформулировала проект меморандума. И в данном случае начиная с июля Россия готова была продолжать эти действия. Мы не выходили из стамбульского формата. Наши позиции не менялись в этом смысле", — пояснил он. Как отметил Мирошник, если будет подходящая основа, Москва готова возобновить переговоры с Киевом в том же формате. Он также отметил, что европейские страны пытаются исказить план США по Украине, чтобы подорвать миротворческий процесс и возложить вину на Россию. Россия и Украина провели в Стамбуле три раунда прямых переговоров, результатом которых стал обмен пленными. Россия также передала украинской стороне тела погибших военнослужащих. Обе стороны обменялись проектами меморандумов для урегулирования конфликта. Министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркивал, что Россия остается открытой к обсуждению вопросов политического урегулирования в различных форматах. Однако, несмотря на предложение создать три рабочие группы для детального анализа гуманитарных, военных и политических аспектов, озвученное в июле в ходе третьего раунда переговоров, Москва не получила от Киева ответа. Кроме того, Владимир Зеленский отказался от приглашения президента России Владимира Путина посетить Москву для переговоров.
МОСКВА, 9 декабря — ПРАЙМ. Родион Мирошник, посол МИД России по особым поручениям относительно преступлений киевского режима, заявил в газете "Известия", что Москва сохраняет неизменность своих позиций и готова продолжать диалог с Украиной в стамбульском формате.
"Сегодня Россия сделала свой шаг. Россия вынесла свое предложение, сформулировала проект меморандума. И в данном случае начиная с июля Россия готова была продолжать эти действия. Мы не выходили из стамбульского формата. Наши позиции не менялись в этом смысле", — пояснил он.
Как отметил Мирошник, если будет подходящая основа, Москва готова возобновить переговоры с Киевом в том же формате.
Он также отметил, что европейские страны пытаются исказить план США по Украине, чтобы подорвать миротворческий процесс и возложить вину на Россию.
Россия и Украина провели в Стамбуле три раунда прямых переговоров, результатом которых стал обмен пленными. Россия также передала украинской стороне тела погибших военнослужащих. Обе стороны обменялись проектами меморандумов для урегулирования конфликта.
Министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркивал, что Россия остается открытой к обсуждению вопросов политического урегулирования в различных форматах. Однако, несмотря на предложение создать три рабочие группы для детального анализа гуманитарных, военных и политических аспектов, озвученное в июле в ходе третьего раунда переговоров, Москва не получила от Киева ответа. Кроме того, Владимир Зеленский отказался от приглашения президента России Владимира Путина посетить Москву для переговоров.
РОССИЯОбществоУКРАИНАМОСКВАКиевСергей ЛавровВладимир ЗеленскийВладимир ПутинМИД РФ
 
 
