https://1prime.ru/20251209/uroven-865343762.html
Уровень удовлетворенности россиян медпомощью с 2019 года вырос на четверть
Уровень удовлетворенности россиян медпомощью с 2019 года вырос на четверть - 09.12.2025, ПРАЙМ
Уровень удовлетворенности россиян медпомощью с 2019 года вырос на четверть
Уровень удовлетворенности россиян медицинской помощью с 2019 года увеличился на четверть, в 2024 году составил 53,9%, говорится в Стратегии развития... | 09.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-09T03:04+0300
2025-12-09T03:04+0300
2025-12-09T03:04+0300
общество
россия
экономика
рф
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865343762.jpg?1765238640
МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Уровень удовлетворенности россиян медицинской помощью с 2019 года увеличился на четверть, в 2024 году составил 53,9%, говорится в Стратегии развития здравоохранения в РФ до 2030 года, которую утвердил президент России Владимир Путин.
Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
"Уровень удовлетворенности населения медицинской помощью в 2024 году составил 53,9% (увеличился по сравнению с 2019 годом на 25%)", - говорится в документе.
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , россия, рф, владимир путин
Общество , РОССИЯ, Экономика, РФ, Владимир Путин
МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Уровень удовлетворенности россиян медицинской помощью с 2019 года увеличился на четверть, в 2024 году составил 53,9%, говорится в Стратегии развития здравоохранения в РФ до 2030 года, которую утвердил президент России Владимир Путин.
Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
"Уровень удовлетворенности населения медицинской помощью в 2024 году составил 53,9% (увеличился по сравнению с 2019 годом на 25%)", - говорится в документе.