Уровень удовлетворенности россиян медпомощью с 2019 года вырос на четверть

МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Уровень удовлетворенности россиян медицинской помощью с 2019 года увеличился на четверть, в 2024 году составил 53,9%, говорится в Стратегии развития здравоохранения в РФ до 2030 года, которую утвердил президент России Владимир Путин. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов. "Уровень удовлетворенности населения медицинской помощью в 2024 году составил 53,9% (увеличился по сравнению с 2019 годом на 25%)", - говорится в документе.

