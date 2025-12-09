Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Ветеранов боевых действий могут освободить от родительской платы в детсадах - 09.12.2025
Ветеранов боевых действий могут освободить от родительской платы в детсадах
Ветеранов боевых действий могут освободить от родительской платы в детсадах - 09.12.2025, ПРАЙМ
Ветеранов боевых действий могут освободить от родительской платы в детсадах
Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия" предложили освободить ветеранов боевых действий и военнослужащих от родительской платы в государственных и... | 09.12.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия" предложили освободить ветеранов боевых действий и военнослужащих от родительской платы в государственных и муниципальных дошкольных образовательных учреждениях. Законопроект о таких изменениях в действующее законодательство будет внесен в Госдуму во вторник. Автором инициативы стал лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов. Документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Законопроектом предлагается освободить военнослужащих, а также ветеранов боевых действий от родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в государственных и муниципальных образовательных организациях", - сообщается в пояснительной записке к проекту. В беседе с РИА Новости Миронов отметил, что геополитическая обстановка требует укрепления государственности, защиты национальных интересов и консолидации общества. "В этот период особенно важно помнить о тех, кто с честью выполняет свой долг перед Родиной. Необходимо оказывать всестороннюю поддержку их семьям", - добавил он. По словам политика, ветераны боевых действий и военнослужащие отстаивали и отстаивают интересы страны, а государство, в знак признания должно взять на себя дополнительные социальные обязательства перед ними, перед их семьями и должно предоставить дополнительные льготы.
общество, россия, сергей миронов
Общество , РОССИЯ, Экономика, Сергей Миронов
03:22 09.12.2025
 
Ветеранов боевых действий могут освободить от родительской платы в детсадах

Депутаты от СР предложили освободить ветеранов боевых действий от родительской платы

МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия" предложили освободить ветеранов боевых действий и военнослужащих от родительской платы в государственных и муниципальных дошкольных образовательных учреждениях.
Законопроект о таких изменениях в действующее законодательство будет внесен в Госдуму во вторник. Автором инициативы стал лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Законопроектом предлагается освободить военнослужащих, а также ветеранов боевых действий от родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в государственных и муниципальных образовательных организациях", - сообщается в пояснительной записке к проекту.
В беседе с РИА Новости Миронов отметил, что геополитическая обстановка требует укрепления государственности, защиты национальных интересов и консолидации общества.
"В этот период особенно важно помнить о тех, кто с честью выполняет свой долг перед Родиной. Необходимо оказывать всестороннюю поддержку их семьям", - добавил он.
По словам политика, ветераны боевых действий и военнослужащие отстаивали и отстаивают интересы страны, а государство, в знак признания должно взять на себя дополнительные социальные обязательства перед ними, перед их семьями и должно предоставить дополнительные льготы.
 
