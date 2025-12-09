https://1prime.ru/20251209/vmf--865354623.html

Главком ВМФ оценил напряженную обстановку в Арктике

Главком ВМФ оценил напряженную обстановку в Арктике - 09.12.2025, ПРАЙМ

Главком ВМФ оценил напряженную обстановку в Арктике

Обстановка в Арктике остается непростой с тенденцией к ухудшению, заявил главнокомандующий военно-морским флотом России Александр Моисеев. | 09.12.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Обстановка в Арктике остается непростой с тенденцией к ухудшению, заявил главнокомандующий военно-морским флотом России Александр Моисеев. "Я должен отметить, что обстановка в арктическом регионе остается непростой с тенденцией к ухудшению. Вместо дискуссий о сотрудничестве в Арктике мы все больше слышим обратное, в том числе, что Арктика - регион возможного будущего конфликта", - сказал Моисеев на пленарном заседании форума "Арктика: настоящее и будущее" имени А.Н. Чилингарова.

