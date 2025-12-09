https://1prime.ru/20251209/vmf--865354623.html
Главком ВМФ оценил напряженную обстановку в Арктике
Главком ВМФ оценил напряженную обстановку в Арктике - 09.12.2025, ПРАЙМ
Главком ВМФ оценил напряженную обстановку в Арктике
Обстановка в Арктике остается непростой с тенденцией к ухудшению, заявил главнокомандующий военно-морским флотом России Александр Моисеев. | 09.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-09T11:19+0300
2025-12-09T11:19+0300
2025-12-09T11:25+0300
политика
россия
общество
арктика
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/02/847006852_0:137:3155:1911_1920x0_80_0_0_a9a94723cfb6ce3eaafe2e906911d1a1.jpg
МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Обстановка в Арктике остается непростой с тенденцией к ухудшению, заявил главнокомандующий военно-морским флотом России Александр Моисеев. "Я должен отметить, что обстановка в арктическом регионе остается непростой с тенденцией к ухудшению. Вместо дискуссий о сотрудничестве в Арктике мы все больше слышим обратное, в том числе, что Арктика - регион возможного будущего конфликта", - сказал Моисеев на пленарном заседании форума "Арктика: настоящее и будущее" имени А.Н. Чилингарова.
https://1prime.ru/20251205/rossiya-865243391.html
арктика
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/02/847006852_211:0:2942:2048_1920x0_80_0_0_2c41d97f72f9f65863940b86abc06af9.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество , арктика
Политика, РОССИЯ, Общество , АРКТИКА
Главком ВМФ оценил напряженную обстановку в Арктике
Моисеев: обстановка в Арктике остается непростой с тенденцией к ухудшению