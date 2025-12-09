Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Главком ВМФ оценил напряженную обстановку в Арктике - 09.12.2025
Главком ВМФ оценил напряженную обстановку в Арктике
2025-12-09T11:19+0300
2025-12-09T11:25+0300
политика
россия
общество
арктика
МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Обстановка в Арктике остается непростой с тенденцией к ухудшению, заявил главнокомандующий военно-морским флотом России Александр Моисеев. "Я должен отметить, что обстановка в арктическом регионе остается непростой с тенденцией к ухудшению. Вместо дискуссий о сотрудничестве в Арктике мы все больше слышим обратное, в том числе, что Арктика - регион возможного будущего конфликта", - сказал Моисеев на пленарном заседании форума "Арктика: настоящее и будущее" имени А.Н. Чилингарова.
россия, общество , арктика
Политика, РОССИЯ, Общество , АРКТИКА
11:19 09.12.2025 (обновлено: 11:25 09.12.2025)
 
Главком ВМФ оценил напряженную обстановку в Арктике

Моисеев: обстановка в Арктике остается непростой с тенденцией к ухудшению

© РИА Новости . Павел Львов | Перейти в медиабанкГлавнокомандующий военно-морским флотом России Александр Моисеев
Главнокомандующий военно-морским флотом России Александр Моисеев - ПРАЙМ, 1920, 09.12.2025
Главнокомандующий военно-морским флотом России Александр Моисеев. Архивное фото
© РИА Новости . Павел Львов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Обстановка в Арктике остается непростой с тенденцией к ухудшению, заявил главнокомандующий военно-морским флотом России Александр Моисеев.
"Я должен отметить, что обстановка в арктическом регионе остается непростой с тенденцией к ухудшению. Вместо дискуссий о сотрудничестве в Арктике мы все больше слышим обратное, в том числе, что Арктика - регион возможного будущего конфликта", - сказал Моисеев на пленарном заседании форума "Арктика: настоящее и будущее" имени А.Н. Чилингарова.
Государственные флаги России и Индии - ПРАЙМ, 1920, 05.12.2025
Россия и Индия готовы активизировать сотрудничество в ДФО и в Арктике
5 декабря, 14:02
 
ПолитикаРОССИЯОбществоАРКТИКА
 
 
