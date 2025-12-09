https://1prime.ru/20251209/vs--865353904.html

Пленум ВС отменил постановление о применении Европейской конвенции

МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Пленум Верховного суда РФ признал утратившим силу свое постановление о применении Европейской конвенции о защите прав человека, передает корреспондент РИА Новости. Пленум прошел под председательством главы Верховного суда РФ Игоря Краснова. "Признать утратившим силу постановление пленума Верховного суда Российской Федерации от 27 июня 2013 года №21 "О применении судами общей юрисдикции Конвенции о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 года и протоколов к ней", - сказано в новом постановлении. Этим же документом суд исключил из других своих постановлений упоминание о конвенции и Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ). Их заменили ссылками на российское законодательство, Конвенцию Содружества Независимых Государств о правах и основных свободах человека, Всеобщую декларацию прав человека и Международный пакт о гражданских и политических правах от 16 декабря 1966 года. Теперь в постановлениях отмечается, что именно в соответствии с последним пактом каждый имеет право на справедливое и публичное разбирательство дела компетентным, независимым и беспристрастным судом, созданным на основании закона, никто не должен подвергаться пыткам и бесчеловечному или унижающему достоинство обращению или наказанию, каждый человек имеет право на свободное выражение своего мнения. В постановлении по-прежнему указывается, что каждому гарантировано право на свободу мысли и слова, а также на свободу массовой информации. "Политические деятели, стремящиеся заручиться общественным мнением, тем самым соглашаются стать объектом общественной политической дискуссии и критики в средствах массовой информации", - отмечается в документе. При этому в постановлении содержится рекомендация Судебному департаменту регулярно и своевременно обеспечивать судей аутентичными текстами и официальными переводами международных договоров Российской Федерации и иных актов международного права. Как ранее сообщили в пресс-службе суда, правки обусловлены изменением международно-правового статуса России, прекращением ее членства в Совете Европы и выходом из-под юрисдикции ЕСПЧ. Документ направлен на приведение судебной практики в соответствие с новыми правовыми реалиями, устранение устаревших ссылок на международные договоры, утратившие силу для РФ, уточнение формулировок и повышение единообразия судебной практики. Россия вышла из Совета Европы и прекратила членство в Европейском суде по правам человека в марте 2022 года.

