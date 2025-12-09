https://1prime.ru/20251209/vs--865354472.html

Пленум ВС предложил отдавать приоритет соцтребованиям при банкротстве

МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Пленум Верховного суда РФ предлагает отдавать социальным требованиям при банкротстве приоритет, сказано в проекте постановления пленума, с которым ознакомилось РИА Новости. "В качестве приоритетных выступают требования, обладающие социальной значимостью, например, о возмещении вреда жизни и здоровью..., о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору - вторая очередь", - говорится в проекте. Согласно проекту, иные требования по общему правилу удовлетворяются в составе третьей очереди. Проект направлен на доработку в редакционную комиссию.

