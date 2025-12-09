Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Пленум ВС предложил отдавать приоритет соцтребованиям при банкротстве - 09.12.2025
Пленум ВС предложил отдавать приоритет соцтребованиям при банкротстве
МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Пленум Верховного суда РФ предлагает отдавать социальным требованиям при банкротстве приоритет, сказано в проекте постановления пленума, с которым ознакомилось РИА Новости. "В качестве приоритетных выступают требования, обладающие социальной значимостью, например, о возмещении вреда жизни и здоровью..., о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору - вторая очередь", - говорится в проекте. Согласно проекту, иные требования по общему правилу удовлетворяются в составе третьей очереди. Проект направлен на доработку в редакционную комиссию.
11:03 09.12.2025
 
Пленум ВС предложил отдавать приоритет соцтребованиям при банкротстве

Верховный суд предложил отдавать приоритет социальным требованиям при банкротстве

© РИА Новости . Алексей Куденко | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - ПРАЙМ, 1920, 09.12.2025
Статуя Фемиды. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Пленум Верховного суда РФ предлагает отдавать социальным требованиям при банкротстве приоритет, сказано в проекте постановления пленума, с которым ознакомилось РИА Новости.
"В качестве приоритетных выступают требования, обладающие социальной значимостью, например, о возмещении вреда жизни и здоровью..., о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору - вторая очередь", - говорится в проекте.
Согласно проекту, иные требования по общему правилу удовлетворяются в составе третьей очереди.
Проект направлен на доработку в редакционную комиссию.
ВС рассказал, кто может быть признан контролирующим лицом должника
