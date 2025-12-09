https://1prime.ru/20251209/vs-865357754.html

ВС предложил судам проверять сделки должника с контролирующими лицами

МОСКВА, 9 дек – ПРАЙМ. Суды в делах о банкротстве юрлиц должны тщательно проверять, не направлены ли сделки должника с его контролирующими лицами на восстановление утраченного контроля над должником и его имуществом, говорится в проекте постановления пленума Верховного суда РФ, с которым ознакомилось РИА Новости. В документе отмечается, что действия контролирующих и находящихся под их влиянием аффилированных лиц могут быть направлены на восстановление утраченного контроля над должником и его имуществом. "Поэтому при установлении их требований в реестре требований кредиторов… судам… следует осуществлять проверку этих требований на предмет мнимости (реальности возникновения соответствующих отношений) или оценивать необходимость понижения очередности их удовлетворения по отношению к требованиям других кредиторов", - сказано в проекте. В нем поясняется, что если у суда возникли разумные сомнения относительно соответствующих отношений, контролирующее или аффилированное лицо должно раскрыть все обстоятельства предоставления финансирования. Например, сведения об источниках происхождения и основаниях дальнейшего перераспределения предоставленного финансирования. Проект постановления "Об установлении в процедурах банкротства требований контролирующих должника лиц и аффилированных лиц должника" во вторник направлен на доработку в редакционную комиссию.

