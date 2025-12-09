Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ВС предложил судам проверять сделки должника с контролирующими лицами
https://1prime.ru/20251209/vs-865357754.html
ВС предложил судам проверять сделки должника с контролирующими лицами
финансы
банки
МОСКВА, 9 дек – ПРАЙМ. Суды в делах о банкротстве юрлиц должны тщательно проверять, не направлены ли сделки должника с его контролирующими лицами на восстановление утраченного контроля над должником и его имуществом, говорится в проекте постановления пленума Верховного суда РФ, с которым ознакомилось РИА Новости. В документе отмечается, что действия контролирующих и находящихся под их влиянием аффилированных лиц могут быть направлены на восстановление утраченного контроля над должником и его имуществом. "Поэтому при установлении их требований в реестре требований кредиторов… судам… следует осуществлять проверку этих требований на предмет мнимости (реальности возникновения соответствующих отношений) или оценивать необходимость понижения очередности их удовлетворения по отношению к требованиям других кредиторов", - сказано в проекте. В нем поясняется, что если у суда возникли разумные сомнения относительно соответствующих отношений, контролирующее или аффилированное лицо должно раскрыть все обстоятельства предоставления финансирования. Например, сведения об источниках происхождения и основаниях дальнейшего перераспределения предоставленного финансирования. Проект постановления "Об установлении в процедурах банкротства требований контролирующих должника лиц и аффилированных лиц должника" во вторник направлен на доработку в редакционную комиссию.
финансы, банки
Финансы, Банки
12:06 09.12.2025
 
© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды у здания суда
Статуя богини Фемиды у здания суда. Архивное фото
© РИА Новости . Мария Девахина
МОСКВА, 9 дек – ПРАЙМ. Суды в делах о банкротстве юрлиц должны тщательно проверять, не направлены ли сделки должника с его контролирующими лицами на восстановление утраченного контроля над должником и его имуществом, говорится в проекте постановления пленума Верховного суда РФ, с которым ознакомилось РИА Новости.
В документе отмечается, что действия контролирующих и находящихся под их влиянием аффилированных лиц могут быть направлены на восстановление утраченного контроля над должником и его имуществом.
"Поэтому при установлении их требований в реестре требований кредиторов… судам… следует осуществлять проверку этих требований на предмет мнимости (реальности возникновения соответствующих отношений) или оценивать необходимость понижения очередности их удовлетворения по отношению к требованиям других кредиторов", - сказано в проекте.
В нем поясняется, что если у суда возникли разумные сомнения относительно соответствующих отношений, контролирующее или аффилированное лицо должно раскрыть все обстоятельства предоставления финансирования. Например, сведения об источниках происхождения и основаниях дальнейшего перераспределения предоставленного финансирования.
Проект постановления "Об установлении в процедурах банкротства требований контролирующих должника лиц и аффилированных лиц должника" во вторник направлен на доработку в редакционную комиссию.
Пленум ВС предложил отдавать приоритет соцтребованиям при банкротстве
11:03
 
