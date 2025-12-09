ВТБ запустил льготную ипотеку для многодетных семей и учителей ДФО
ВТБ запустил ипотеку под 2% для всех многодетных семей и учителей ДФО
© fotolia.com / johnnychaosИпотека
Ипотека. Архивное фото
© fotolia.com / johnnychaos
МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. ВТБ открыл прием заявок на льготную ипотеку под 2% для всех многодетных семей и работников сферы образования Дальнего Востока и Арктики, сообщает пресс-служба банка.
Ранее во вторник Минфин РФ сообщил, что льготная дальневосточная ипотека распространится на всех работников государственных или муниципальных образовательных учреждений на территории Дальневосточного федерального округа, а также на сухопутных территориях Арктической зоны РФ; кроме того, программа расширена на все многодетные семьи независимо от возраста родителей. Также программа будет распространена на "вторичку" в городах с низким уровнем строительства нового жилья.
"ВТБ первым среди банков открывает прием заявок по обновленным условиям "Дальневосточной и арктической ипотеки". С 9 декабря оформить льготный кредит на покупку жилья могут все многодетные семьи и работники сферы образования, проживающие в макрорегионе. Воспользоваться программой также могут заемщики, планирующие покупку вторичного жилья в городах с низким объемом строительства", - говорится в сообщении.
Программа "Дальневосточная и арктическая ипотека" позволяет получить кредит до 9 миллионов рублей на покупку квартиры в новостройке площадью от 64 квадратных метров или на вторичном рынке (от 60 квадратных метров). В остальных случаях максимальная сумма кредита составляет 6 миллионов рублей. Минимальный первый взнос - от 20%, срок кредитования - до 20 лет. В качестве взноса или для погашения части кредита можно использовать средства материнского капитала. Программа не распространяется на рефинансирование ранее оформленных кредитов.
Программа "Дальневосточная и арктическая ипотека" пользуется высоким спросом, отмечает ВТБ. С момента ее запуска ВТБ направил более 110 миллиардов рублей на финансирование покупок недвижимости, что помогло более 23,3 тысячи семей приобрести свое жилье. Только с начала 2025 года при участии банка заемщики купили по программе свыше 273 тысяч квадратных метров.