ВТБ зафиксировал рост числа детей, пострадавших от мошенников - 09.12.2025
ВТБ зафиксировал рост числа детей, пострадавших от мошенников
09:07 09.12.2025
 
ВТБ зафиксировал рост числа детей, пострадавших от мошенников

ВТБ: доля пострадавших от мошенничества клиентов 14-16 лет выросла в шесть раз

МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. ВТБ фиксирует, что дети все чаще становятся жертвами мошенников, доля пострадавших от их схем клиентов 14-16 лет с начала года выросла в 6 раз, 17-19 лет – в 2 раза, сообщили РИА Новости в пресс-службе банка.
"Мошеннические схемы все чаще направлены на детей. По данным ВТБ, доля пострадавших от мошенничества клиентов 14-16 лет выросла в 6 раз, 17-19 лет – в 2 раза. Наибольший прирост обращений банк зафиксировал в октябре – тогда была внедрена "тревожная кнопка", которая помогает клиентам оповещать о подозрительном переводе", - говорится в сообщении.
Сообщается, что ВТБ совместно с АО "Согаз" запустил страховую программу, которая защитит детские карты и счета от мошеннических списаний. Оформить страховку можно для карт всех российских банков. В страховое покрытие включен расширенный набор рисков, защищающих детские и дополнительные карты, выпущенные к основному счету родителя в любом российском банке, от самых популярных мошеннических схем.
"Защита распространяется на случаи списания денег в результате фишинга, телефонных разговоров или переписки в мессенджерах, скимминга, заражения устройств вредоносными программами, использования мошенниками поддельных документов, утери карты или ее кражи. Также страховка включает случаи хищения наличных, снятых в банкомате, и самостоятельного перевода средств мошенникам в результате манипуляций", - говорится в сообщении.
Клиенты могут выбрать страховую сумму от 100 тысяч до 1,5 миллиона рублей. Стоимость программы составляет от 150 рублей в месяц или 1250 рублей в год. Все варианты включают одинаковые условия защиты, различаясь только по размеру страховой суммы.
