https://1prime.ru/20251209/vtb-865350335.html

ВТБ зафиксировал рост числа детей, пострадавших от мошенников

ВТБ зафиксировал рост числа детей, пострадавших от мошенников - 09.12.2025, ПРАЙМ

ВТБ зафиксировал рост числа детей, пострадавших от мошенников

ВТБ фиксирует, что дети все чаще становятся жертвами мошенников, доля пострадавших от их схем клиентов 14-16 лет с начала года выросла в 6 раз, 17-19 лет – в 2... | 09.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-09T09:07+0300

2025-12-09T09:07+0300

2025-12-09T09:07+0300

мошенничество

банки

финансы

общество

втб

согаз

https://cdnn.1prime.ru/img/82941/39/829413911_0:107:1280:827_1920x0_80_0_0_7a2230c18cbf37e28eca7c5d0bee1bcf.jpg

МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. ВТБ фиксирует, что дети все чаще становятся жертвами мошенников, доля пострадавших от их схем клиентов 14-16 лет с начала года выросла в 6 раз, 17-19 лет – в 2 раза, сообщили РИА Новости в пресс-службе банка. "Мошеннические схемы все чаще направлены на детей. По данным ВТБ, доля пострадавших от мошенничества клиентов 14-16 лет выросла в 6 раз, 17-19 лет – в 2 раза. Наибольший прирост обращений банк зафиксировал в октябре – тогда была внедрена "тревожная кнопка", которая помогает клиентам оповещать о подозрительном переводе", - говорится в сообщении. Сообщается, что ВТБ совместно с АО "Согаз" запустил страховую программу, которая защитит детские карты и счета от мошеннических списаний. Оформить страховку можно для карт всех российских банков. В страховое покрытие включен расширенный набор рисков, защищающих детские и дополнительные карты, выпущенные к основному счету родителя в любом российском банке, от самых популярных мошеннических схем. "Защита распространяется на случаи списания денег в результате фишинга, телефонных разговоров или переписки в мессенджерах, скимминга, заражения устройств вредоносными программами, использования мошенниками поддельных документов, утери карты или ее кражи. Также страховка включает случаи хищения наличных, снятых в банкомате, и самостоятельного перевода средств мошенникам в результате манипуляций", - говорится в сообщении. Клиенты могут выбрать страховую сумму от 100 тысяч до 1,5 миллиона рублей. Стоимость программы составляет от 150 рублей в месяц или 1250 рублей в год. Все варианты включают одинаковые условия защиты, различаясь только по размеру страховой суммы.

https://1prime.ru/20251208/vtb-865309968.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

банки, финансы, общество , втб, согаз