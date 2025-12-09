Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Вучич напомнил о крайнем сроке для продажи россиянами доли в NIS - 09.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251209/vuchich-865375450.html
Вучич напомнил о крайнем сроке для продажи россиянами доли в NIS
Вучич напомнил о крайнем сроке для продажи россиянами доли в NIS - 09.12.2025, ПРАЙМ
Вучич напомнил о крайнем сроке для продажи россиянами доли в NIS
Президент Сербии Александр Вучич напомнил, что 15 января является последним сроком для продажи российскими собственниками контрольного пакета акций "Нефтяной... | 09.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-09T19:02+0300
2025-12-09T19:02+0300
экономика
россия
сербия
сша
белград
александр вучич
nis
газпром
нпз
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/02/860242593_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_3d734c2117d21da2727cad56e7263363.jpg
БЕЛГРАД, 9 дек – ПРАЙМ. Президент Сербии Александр Вучич напомнил, что 15 января является последним сроком для продажи российскими собственниками контрольного пакета акций "Нефтяной индустрии Сербии" под санкциями США и выразил надежду, что россияне успеют до этой даты заключить сделку с третьей стороной. Министр горного дела и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович по итогам заседания Вучича с членами правительства и директорами госкомпаний в понедельник сказала, что сербские власти готовы, если потребуется, принимать тяжелые решения по NIS для защиты интересов граждан и государства. "Вероятность номер один: США дадут разрешение на работу компании - лицензию, или отзовут санкции против россиян, что маловероятно, менее 10% такой возможности. Гораздо большая вероятность, что россияне продадут контрольный пакет акций NIS каким-то партнерам, неважно откуда и надеюсь, сделают это. И вариант три, надеюсь, этого не произойдет, что мы будем вынуждены действовать как государство - срок через 37 дней, 15 января", - цитирует Вучича агентство Танюг. Он отметил, что 15 января "крайний срок", после не будет его продления для иного решения по NIS, и подчеркнул, что снабжение граждан и хозяйства Сербии топливом не должно оказаться под угрозой. Вучич заявил 2 декабря, что Центробанк Сербии может в любой момент получить вторичные санкции из-за финансовых операций с NIS, санкции США против которой вступили в силу 9 октября, что будет означать катастрофические последствия для всей финансовой системы страны. Скупщина Сербии поддержала 3 декабря проект бюджета на 2026 год, в котором 164 миллиарда динаров (около 1,4 миллиарда евро) зарезервировано на случай, если республика будет вынуждена взять контроль над российско-сербской NIS. Сербский президент Александр Вучич сообщил 2 декабря, что власти страны возьмут на себя решение по ситуации с "Нефтяной индустрией Сербии" 15 января, если российская сторона к тому времени не продаст контрольный пакет акций компании под санкциями США третьей стороне. "Нефтяная индустрия Сербии" - одна из крупнейших вертикально интегрированных энергетических компаний Юго-Восточной Европы, занимается разведкой, добычей и переработкой нефти и газа, сбытом нефтепродуктов. Компания NIS трудоустраивает около 14 тысяч человек, ежегодные отчисления в бюджет Сербии достигают 9%, она владеет НПЗ в Панчево под Белградом и более 400 АЗС. "Газпром нефти" сейчас принадлежат 44,8% акций NIS, Сербии - 29,8%, дочерней структуре "Газпрома" - 11,3%, остальное - мелким акционерам.
https://1prime.ru/20251206/nis-865285038.html
сербия
сша
белград
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/02/860242593_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_c8d5cc5c1afd2053f6a9ca9caa55066e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, сербия, сша, белград, александр вучич, nis, газпром, нпз
Экономика, РОССИЯ, СЕРБИЯ, США, БЕЛГРАД, Александр Вучич, NIS, Газпром, НПЗ
19:02 09.12.2025
 
Вучич напомнил о крайнем сроке для продажи россиянами доли в NIS

Президент Сербии Вучич: крайний срок для продажи россиянами доли в NIS — 15 января

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкАлександр Вучич
Александр Вучич - ПРАЙМ, 1920, 09.12.2025
Александр Вучич. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
БЕЛГРАД, 9 дек – ПРАЙМ. Президент Сербии Александр Вучич напомнил, что 15 января является последним сроком для продажи российскими собственниками контрольного пакета акций "Нефтяной индустрии Сербии" под санкциями США и выразил надежду, что россияне успеют до этой даты заключить сделку с третьей стороной.
Министр горного дела и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович по итогам заседания Вучича с членами правительства и директорами госкомпаний в понедельник сказала, что сербские власти готовы, если потребуется, принимать тяжелые решения по NIS для защиты интересов граждан и государства.
"Вероятность номер один: США дадут разрешение на работу компании - лицензию, или отзовут санкции против россиян, что маловероятно, менее 10% такой возможности. Гораздо большая вероятность, что россияне продадут контрольный пакет акций NIS каким-то партнерам, неважно откуда и надеюсь, сделают это. И вариант три, надеюсь, этого не произойдет, что мы будем вынуждены действовать как государство - срок через 37 дней, 15 января", - цитирует Вучича агентство Танюг.
Он отметил, что 15 января "крайний срок", после не будет его продления для иного решения по NIS, и подчеркнул, что снабжение граждан и хозяйства Сербии топливом не должно оказаться под угрозой.
Вучич заявил 2 декабря, что Центробанк Сербии может в любой момент получить вторичные санкции из-за финансовых операций с NIS, санкции США против которой вступили в силу 9 октября, что будет означать катастрофические последствия для всей финансовой системы страны.
Скупщина Сербии поддержала 3 декабря проект бюджета на 2026 год, в котором 164 миллиарда динаров (около 1,4 миллиарда евро) зарезервировано на случай, если республика будет вынуждена взять контроль над российско-сербской NIS. Сербский президент Александр Вучич сообщил 2 декабря, что власти страны возьмут на себя решение по ситуации с "Нефтяной индустрией Сербии" 15 января, если российская сторона к тому времени не продаст контрольный пакет акций компании под санкциями США третьей стороне.
"Нефтяная индустрия Сербии" - одна из крупнейших вертикально интегрированных энергетических компаний Юго-Восточной Европы, занимается разведкой, добычей и переработкой нефти и газа, сбытом нефтепродуктов. Компания NIS трудоустраивает около 14 тысяч человек, ежегодные отчисления в бюджет Сербии достигают 9%, она владеет НПЗ в Панчево под Белградом и более 400 АЗС. "Газпром нефти" сейчас принадлежат 44,8% акций NIS, Сербии - 29,8%, дочерней структуре "Газпрома" - 11,3%, остальное - мелким акционерам.
Вице-премьер Сербии Александр Вулин - ПРАЙМ, 1920, 06.12.2025
Проевропейская часть Сербии требует отнять NIS у России, считает Вулин
6 декабря, 21:18
 
ЭкономикаРОССИЯСЕРБИЯСШАБЕЛГРАДАлександр ВучичNISГазпромНПЗ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала