"Яндекс" приобрел в Узбекистане сервис онлайн-кинотеатра
ТАШКЕНТ, 9 дек - ПРАЙМ. Yandex Uzbekistan приобрел сервис для онлайн-просмотра фильмов, сериалов и телевидения Allplay.uz, заявил руководитель компании Иззат Шукуров. "Сегодня хочу поделиться новостью, мы в Yandex Uzbekistan расширяемся в сфере креативной экономики и приобрели сервис Allplay", - написал Шукуров в своем Telegram-канале. По его словам, сделка прошла все необходимые согласования, включая решение комитета по конкуренции Узбекистана. "Allplay станет частью единой подписки Yandex Plus, где, помимо кино и сериалов, пользователи получат доступ к музыке, книгам, спортивным трансляциям и бонусам экосистемы - кешбэку и бесплатной доставке "Еды" в Yandex Go", - добавил Шукуров. Allplay начал работу в Узбекистане в 2016 году. В августе комитет по конкуренции республики признал Allplay оператором с доминирующим положением на рынке платформ онлайн-трансляции и онлайн-кинотеатров в Узбекистане.
бизнес, россия, узбекистан, яндекс
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, УЗБЕКИСТАН, Яндекс
18:25 09.12.2025
 
"Яндекс" приобрел в Узбекистане сервис онлайн-кинотеатра

Yandex Uzbekistan приобрел сервис онлайн-просмотра фильмов и сериалов Allplay

ТАШКЕНТ, 9 дек - ПРАЙМ. Yandex Uzbekistan приобрел сервис для онлайн-просмотра фильмов, сериалов и телевидения Allplay.uz, заявил руководитель компании Иззат Шукуров.
"Сегодня хочу поделиться новостью, мы в Yandex Uzbekistan расширяемся в сфере креативной экономики и приобрели сервис Allplay", - написал Шукуров в своем Telegram-канале.
По его словам, сделка прошла все необходимые согласования, включая решение комитета по конкуренции Узбекистана.
"Allplay станет частью единой подписки Yandex Plus, где, помимо кино и сериалов, пользователи получат доступ к музыке, книгам, спортивным трансляциям и бонусам экосистемы - кешбэку и бесплатной доставке "Еды" в Yandex Go", - добавил Шукуров.
Allplay начал работу в Узбекистане в 2016 году. В августе комитет по конкуренции республики признал Allplay оператором с доминирующим положением на рынке платформ онлайн-трансляции и онлайн-кинотеатров в Узбекистане.
