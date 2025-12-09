https://1prime.ru/20251209/yandeks-865374275.html

"Яндекс" приобрел в Узбекистане сервис онлайн-кинотеатра

"Яндекс" приобрел в Узбекистане сервис онлайн-кинотеатра

Yandex Uzbekistan приобрел сервис для онлайн-просмотра фильмов, сериалов и телевидения Allplay.uz, заявил руководитель компании Иззат Шукуров. | 09.12.2025, ПРАЙМ

ТАШКЕНТ, 9 дек - ПРАЙМ. Yandex Uzbekistan приобрел сервис для онлайн-просмотра фильмов, сериалов и телевидения Allplay.uz, заявил руководитель компании Иззат Шукуров. "Сегодня хочу поделиться новостью, мы в Yandex Uzbekistan расширяемся в сфере креативной экономики и приобрели сервис Allplay", - написал Шукуров в своем Telegram-канале. По его словам, сделка прошла все необходимые согласования, включая решение комитета по конкуренции Узбекистана. "Allplay станет частью единой подписки Yandex Plus, где, помимо кино и сериалов, пользователи получат доступ к музыке, книгам, спортивным трансляциям и бонусам экосистемы - кешбэку и бесплатной доставке "Еды" в Yandex Go", - добавил Шукуров. Allplay начал работу в Узбекистане в 2016 году. В августе комитет по конкуренции республики признал Allplay оператором с доминирующим положением на рынке платформ онлайн-трансляции и онлайн-кинотеатров в Узбекистане.

узбекистан

