Юань открыл торги 9 декабря ростом
Рубль в начале торгов вторника слабеет к юаню: курс китайской валюты повышается до 10,82 рубля, следует из данных Московской биржи. | 09.12.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Рубль в начале торгов вторника слабеет к юаню: курс китайской валюты повышается до 10,82 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс юаня расчетами "завтра" на 10.01 мск рос на 3 копейки по отношению к уровню предыдущего закрытия, до 10,82 рубля.
Курс юаня повышается в начале торгов вторника до 10,82 рубля