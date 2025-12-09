Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Юань растет к рублю на Мосбирже во второй половине торгов вторника - 09.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251209/yuan--865370471.html
Юань растет к рублю на Мосбирже во второй половине торгов вторника
Юань растет к рублю на Мосбирже во второй половине торгов вторника - 09.12.2025, ПРАЙМ
Юань растет к рублю на Мосбирже во второй половине торгов вторника
Курс рубля к юаню на Московской бирже снижается во второй половине торгов вторника, следует из данных Московской биржи. | 09.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-09T16:56+0300
2025-12-09T16:56+0300
экономика
рынок
дмитрий бабин
"бкс мир инвестиций"
ук альфа-капитал
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0a/855624808_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ec81a809345c51f150c7ba32932db5ad.jpg
МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Курс рубля к юаню на Московской бирже снижается во второй половине торгов вторника, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 16.45 мск рос на 10 копеек, до 10,89 рубля. Стоимость нефти в то же время снижалась на 0,13%, до 62,41 доллара за баррель сорта Brent. РУБЛЬ СДАЕТ Юань на Мосбирже во вторник растет на 0,92%. При этом курс китайской валюты остается в диапазоне 10,79-10,92 рубля. "Рубль вновь открылся вниз к юаню, но вскоре отыграл почти весь дневной минус. Однако затем российская валюта стала быстро сдавать позиции и переписала вчерашний минимум, неся ощутимые потери. Скорее всего, спрос на иностранную валюту все же постепенно увеличивается - как со стороны импортеров на фоне предпраздничного всплеска активности потребителей, так и под воздействием тех, кто предпочитает уйти на длинные новогодние каникулы в инвалюте, заранее покупая ее по все еще выгодному курсу", - комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". В то же время предложение валюты может сокращаться из-за продолжительного периода низких цен на нефть, отметил он. "Геополитический фон остается напряженным, но рынки пока реагируют на эти сигналы слабо. Эффект от последних событий показывает, что инвесторы перестали активно реагировать на геополитические новости и смотрят на них с большей сдержанностью, чем прежде", - рассказал Владислав Силаев из УК "Альфа-капитал". В целом пока сохраняется равновесие - сегодняшняя коррекция рубля укладывается в нормальные рамки после сильного ноябрьского движения, считает Силаев. "Пара юань/рубль сегодня превышала ближайшее сопротивление 10,9 рубля, но закрепиться над ним пока не удается. Если же будет превышен сегодняшний максимум 10,92 рубля, увеличится вероятность движения в район психологически важного уровня 11 рублей", - заключил Бабин.
https://1prime.ru/20251206/rubl-865245819.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0a/855624808_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8576f189f9103ee432f463143d1a6448.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, дмитрий бабин, "бкс мир инвестиций", ук альфа-капитал
Экономика, Рынок, Дмитрий Бабин, "БКС Мир инвестиций", УК Альфа-Капитал
16:56 09.12.2025
 
Юань растет к рублю на Мосбирже во второй половине торгов вторника

Курс рубля к юаню на Мосбирже снижается во второй половине торгов вторника

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкЮань
Юань - ПРАЙМ, 1920, 09.12.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Курс рубля к юаню на Московской бирже снижается во второй половине торгов вторника, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 16.45 мск рос на 10 копеек, до 10,89 рубля.
Стоимость нефти в то же время снижалась на 0,13%, до 62,41 доллара за баррель сорта Brent.
РУБЛЬ СДАЕТ
Юань на Мосбирже во вторник растет на 0,92%. При этом курс китайской валюты остается в диапазоне 10,79-10,92 рубля.
"Рубль вновь открылся вниз к юаню, но вскоре отыграл почти весь дневной минус. Однако затем российская валюта стала быстро сдавать позиции и переписала вчерашний минимум, неся ощутимые потери. Скорее всего, спрос на иностранную валюту все же постепенно увеличивается - как со стороны импортеров на фоне предпраздничного всплеска активности потребителей, так и под воздействием тех, кто предпочитает уйти на длинные новогодние каникулы в инвалюте, заранее покупая ее по все еще выгодному курсу", - комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".
В то же время предложение валюты может сокращаться из-за продолжительного периода низких цен на нефть, отметил он.
"Геополитический фон остается напряженным, но рынки пока реагируют на эти сигналы слабо. Эффект от последних событий показывает, что инвесторы перестали активно реагировать на геополитические новости и смотрят на них с большей сдержанностью, чем прежде", - рассказал Владислав Силаев из УК "Альфа-капитал".
В целом пока сохраняется равновесие - сегодняшняя коррекция рубля укладывается в нормальные рамки после сильного ноябрьского движения, считает Силаев.
"Пара юань/рубль сегодня превышала ближайшее сопротивление 10,9 рубля, но закрепиться над ним пока не удается. Если же будет превышен сегодняшний максимум 10,92 рубля, увеличится вероятность движения в район психологически важного уровня 11 рублей", - заключил Бабин.
Российские рубли - ПРАЙМ, 1920, 06.12.2025
Аналитик объяснил, кто толкает рубль вверх, а доллар вниз
6 декабря, 02:02
 
ЭкономикаРынокДмитрий Бабин"БКС Мир инвестиций"УК Альфа-Капитал
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала