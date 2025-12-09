https://1prime.ru/20251209/yuan--865370471.html

Юань растет к рублю на Мосбирже во второй половине торгов вторника

09.12.2025

Курс рубля к юаню на Московской бирже снижается во второй половине торгов вторника, следует из данных Московской биржи.

МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Курс рубля к юаню на Московской бирже снижается во второй половине торгов вторника, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 16.45 мск рос на 10 копеек, до 10,89 рубля. Стоимость нефти в то же время снижалась на 0,13%, до 62,41 доллара за баррель сорта Brent. РУБЛЬ СДАЕТ Юань на Мосбирже во вторник растет на 0,92%. При этом курс китайской валюты остается в диапазоне 10,79-10,92 рубля. "Рубль вновь открылся вниз к юаню, но вскоре отыграл почти весь дневной минус. Однако затем российская валюта стала быстро сдавать позиции и переписала вчерашний минимум, неся ощутимые потери. Скорее всего, спрос на иностранную валюту все же постепенно увеличивается - как со стороны импортеров на фоне предпраздничного всплеска активности потребителей, так и под воздействием тех, кто предпочитает уйти на длинные новогодние каникулы в инвалюте, заранее покупая ее по все еще выгодному курсу", - комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". В то же время предложение валюты может сокращаться из-за продолжительного периода низких цен на нефть, отметил он. "Геополитический фон остается напряженным, но рынки пока реагируют на эти сигналы слабо. Эффект от последних событий показывает, что инвесторы перестали активно реагировать на геополитические новости и смотрят на них с большей сдержанностью, чем прежде", - рассказал Владислав Силаев из УК "Альфа-капитал". В целом пока сохраняется равновесие - сегодняшняя коррекция рубля укладывается в нормальные рамки после сильного ноябрьского движения, считает Силаев. "Пара юань/рубль сегодня превышала ближайшее сопротивление 10,9 рубля, но закрепиться над ним пока не удается. Если же будет превышен сегодняшний максимум 10,92 рубля, увеличится вероятность движения в район психологически важного уровня 11 рублей", - заключил Бабин.

