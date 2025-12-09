https://1prime.ru/20251209/yuan-865372085.html

Официальный курс юаня на среду вырос

Официальный курс юаня на среду вырос - 09.12.2025, ПРАЙМ

Официальный курс юаня на среду вырос

Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 0,57 копейки - до 10,8340 рубля, доллара - снизился на 46,49 копейки, до 76,8084 рубля,... | 09.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-09T17:38+0300

2025-12-09T17:38+0300

2025-12-09T17:41+0300

экономика

рынок

рф

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0a/855624742_0:302:2567:1746_1920x0_80_0_0_a9c675b609e40e55370de9adef3cbf54.jpg

МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 0,57 копейки - до 10,8340 рубля, доллара - снизился на 46,49 копейки, до 76,8084 рубля, евро - на 27,87 копейки, до 89,4267 рубля, следует из данных Банка России.После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня 2024 года устанавливал официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов, при этом курс юаня по-прежнему определялся по рыночному курсу Московской биржи. С 27 декабря 2024 года регулятор устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка.США 12 июня прошлого года расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.

https://1prime.ru/20251209/neft-865371900.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, рф