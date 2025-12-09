Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Новая выходка Зеленского вызвала переполох на Западе - 09.12.2025
https://1prime.ru/20251209/zelenskiy-865351738.html
Новая выходка Зеленского вызвала переполох на Западе
Новая выходка Зеленского вызвала переполох на Западе - 09.12.2025, ПРАЙМ
Новая выходка Зеленского вызвала переполох на Западе
Представитель финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема выразил критику в адрес Владимира Зеленского за игнорирование предложения... | 09.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-09T10:01+0300
2025-12-09T10:01+0300
общество
мировая экономика
украина
сша
запад
владимир зеленский
дональд трамп
МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. Представитель финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема выразил критику в адрес Владимира Зеленского за игнорирование предложения США о мирном урегулировании конфликта в Украине. Своим мнением он поделился в соцсети X."Выходит, что Зеленский даже не читал предложенный Трампом мирный план. Это многое говорит о том, как именно он относится к переговорам с Россией", — написал он.Мема подчеркнул, что лидер киевского режима пытается использовать время для продолжения вооруженного противостояния."Это угроза как для Украины, так и Европы", — резюмировал финский политик.В понедельник президент США Дональд Трамп заявил, что лидер киевского режима не ознакомился с предложением Вашингтона о мирном урегулировании конфликта в Украине.Лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо в тот же день заявил, что Трамп нанес удар по Зеленскому, рассказав, что тот не читал мирный план.
украина
сша
запад
общество , мировая экономика, украина, сша, запад, владимир зеленский, дональд трамп
Общество , Мировая экономика, УКРАИНА, США, ЗАПАД, Владимир Зеленский, Дональд Трамп
10:01 09.12.2025
 
Новая выходка Зеленского вызвала переполох на Западе

Политик Мема раскритиковал Зеленского за игнорирование плана Трампа

© AP Photo / Manuel Balce CenetaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. Представитель финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема выразил критику в адрес Владимира Зеленского за игнорирование предложения США о мирном урегулировании конфликта в Украине. Своим мнением он поделился в соцсети X.
"Выходит, что Зеленский даже не читал предложенный Трампом мирный план. Это многое говорит о том, как именно он относится к переговорам с Россией", — написал он.
В США сделали заявление о побеге Зеленского с Украины
Вчера, 10:02
Мема подчеркнул, что лидер киевского режима пытается использовать время для продолжения вооруженного противостояния.
"Это угроза как для Украины, так и Европы", — резюмировал финский политик.
В понедельник президент США Дональд Трамп заявил, что лидер киевского режима не ознакомился с предложением Вашингтона о мирном урегулировании конфликта в Украине.
Лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо в тот же день заявил, что Трамп нанес удар по Зеленскому, рассказав, что тот не читал мирный план.
Зеленский высказался о Донбассе после заявления Трампа
Вчера, 17:16
 
ОбществоМировая экономикаУКРАИНАСШАЗАПАДВладимир ЗеленскийДональд Трамп
 
 
