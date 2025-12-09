https://1prime.ru/20251209/zelenskiy-865351738.html
Новая выходка Зеленского вызвала переполох на Западе
Новая выходка Зеленского вызвала переполох на Западе - 09.12.2025, ПРАЙМ
Новая выходка Зеленского вызвала переполох на Западе
Представитель финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема выразил критику в адрес Владимира Зеленского за игнорирование предложения... | 09.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-09T10:01+0300
2025-12-09T10:01+0300
2025-12-09T10:01+0300
общество
мировая экономика
украина
сша
запад
владимир зеленский
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/16/863801449_0:67:3063:1789_1920x0_80_0_0_1a372af7759ff1246413bf3c06173b28.jpg
МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. Представитель финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема выразил критику в адрес Владимира Зеленского за игнорирование предложения США о мирном урегулировании конфликта в Украине. Своим мнением он поделился в соцсети X."Выходит, что Зеленский даже не читал предложенный Трампом мирный план. Это многое говорит о том, как именно он относится к переговорам с Россией", — написал он.Мема подчеркнул, что лидер киевского режима пытается использовать время для продолжения вооруженного противостояния."Это угроза как для Украины, так и Европы", — резюмировал финский политик.В понедельник президент США Дональд Трамп заявил, что лидер киевского режима не ознакомился с предложением Вашингтона о мирном урегулировании конфликта в Украине.Лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо в тот же день заявил, что Трамп нанес удар по Зеленскому, рассказав, что тот не читал мирный план.
https://1prime.ru/20251208/zelenskiy-865312120.html
https://1prime.ru/20251208/zelenskiy-865329733.html
украина
сша
запад
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/16/863801449_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_11f08e3a9aa8f1571dc01285c1f18ff5.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , мировая экономика, украина, сша, запад, владимир зеленский, дональд трамп
Общество , Мировая экономика, УКРАИНА, США, ЗАПАД, Владимир Зеленский, Дональд Трамп
Новая выходка Зеленского вызвала переполох на Западе
Политик Мема раскритиковал Зеленского за игнорирование плана Трампа