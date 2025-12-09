Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Экс-депутат Рады рассказал, чем обернется отказ Зеленского от плана Трампа - 09.12.2025
Экс-депутат Рады рассказал, чем обернется отказ Зеленского от плана Трампа
2025-12-09T10:39+0300
2025-12-09T10:39+0300
МОСКВА, 9 дек – ПРАЙМ. Отказ Владимира Зеленского принимать предложения Белого дома по урегулированию на Украине может обернуться продолжением коррупционных расследований на Украине и последующим уходом самого Зеленского, поделился мнением с РИА Новости участник движения "Другая Украина", бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что разочарован тем, что Зеленский не прочитал мирное предложение по урегулированию украинского конфликта. "Я думаю, что на самом деле это закончится тем, что Зеленский вынужден будет просто уйти, потому что я убежден, что там в материалах, которые собраны НАБУ и САП, достаточно много информации, которая подтверждает прямое участие Зеленского в реализации этих коррупционных схем", - сказал собеседник агентства. По мнению Килинкарова, если Зеленский продолжит игнорирование мирных инициатив США, то в Вашингтоне прекратят контакты с ним и задействуют подконтрольные антикоррупционные структуры на Украине для оказывания давления. Как подчеркнул экс-депутат Рады, раз Зеленский выбирает политическую линию Европы, которая делает все для саботажа плана США по Украине, то он оставляет США право действовать так, как они сочтут необходимым в сложившихся обстоятельствах. Как напомнил собеседник агентства, работа НАБУ и САП уже привела к отставке экс-главы офиса президента Украины Андрея Ермака и обыскам у бизнесмена и соратника Зеленского Тимура Миндича, покинувшего Украину. Как подчеркивает Килинкаров, именно Зеленский ответственен за коррупционные схемы, в которых Ермак был исполнителем. Миндич же, не занимая государственных должностей, должен был действовать с чьей-то санкции, которую ему также выдал Зеленский, подчеркнул он. "Все попытки каким-то образом отделить Зеленского от этого коррупционного скандала не имеют абсолютно никаких шансов. Все на Украине поняли, что на самом деле всю эту коррупционную машину крышевал Зеленский", - отмечает Килинкаров. Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
10:39 09.12.2025
 
Экс-депутат Рады рассказал, чем обернется отказ Зеленского от плана Трампа

Килинкаров: отказ Зеленского от плана США может закончиться его отставкой

© Фото : Public Domain/President Of Ukraine Владимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 09.12.2025
Владимир Зеленский. Архивное фото
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
МОСКВА, 9 дек – ПРАЙМ. Отказ Владимира Зеленского принимать предложения Белого дома по урегулированию на Украине может обернуться продолжением коррупционных расследований на Украине и последующим уходом самого Зеленского, поделился мнением с РИА Новости участник движения "Другая Украина", бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что разочарован тем, что Зеленский не прочитал мирное предложение по урегулированию украинского конфликта.
"Я думаю, что на самом деле это закончится тем, что Зеленский вынужден будет просто уйти, потому что я убежден, что там в материалах, которые собраны НАБУ и САП, достаточно много информации, которая подтверждает прямое участие Зеленского в реализации этих коррупционных схем", - сказал собеседник агентства.
По мнению Килинкарова, если Зеленский продолжит игнорирование мирных инициатив США, то в Вашингтоне прекратят контакты с ним и задействуют подконтрольные антикоррупционные структуры на Украине для оказывания давления. Как подчеркнул экс-депутат Рады, раз Зеленский выбирает политическую линию Европы, которая делает все для саботажа плана США по Украине, то он оставляет США право действовать так, как они сочтут необходимым в сложившихся обстоятельствах.
Как напомнил собеседник агентства, работа НАБУ и САП уже привела к отставке экс-главы офиса президента Украины Андрея Ермака и обыскам у бизнесмена и соратника Зеленского Тимура Миндича, покинувшего Украину. Как подчеркивает Килинкаров, именно Зеленский ответственен за коррупционные схемы, в которых Ермак был исполнителем. Миндич же, не занимая государственных должностей, должен был действовать с чьей-то санкции, которую ему также выдал Зеленский, подчеркнул он.
"Все попытки каким-то образом отделить Зеленского от этого коррупционного скандала не имеют абсолютно никаких шансов. Все на Украине поняли, что на самом деле всю эту коррупционную машину крышевал Зеленский", - отмечает Килинкаров.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Новая выходка Зеленского вызвала переполох на Западе
